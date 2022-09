Governo cria quadro permanente para praças no Exército e na Força Aérea até ao fim do ano

Entornointeligente.com /

Para tornar as condições da carreira nas Forças Armadas mais apelativas , o Governo vai avançar com a criação de um quadro permanente para praças no Exército e na Força Aérea até ao fim do ano. No final de Outubro, o Ministério da Defesa espera também entregar uma proposta de revisão do Plano de Acção para a Profissionalização do Serviço Militar, a fim de pôr em prática o alinhamento do sistema de formação nas Forças Armadas com o sistema geral de qualificações, divulgou o gabinete de Helena Carreiras ao PÚBLICO.

