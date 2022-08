Governo avança com reunião entre judocas, presidente da FPJ e dirigente do Comité Olímpico

Entornointeligente.com /

O secretário de Estado da Juventude e Desporto anunciou, esta sexta-feira, que vai reunir-se com os judocas, o presidente da Federação de Judo e o presidente do Comité Olímpico de Portugal, a fim de criar «diálogo» na modalidade e consequentemente salvaguardar a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

«Eu e o Presidente do Comité Olímpico de Portugal [José Manuel Constantino] iremos reunir na próxima terça-feira à tarde com o Presidente da FP Judo e o grupo de judocas que subscreveu a carta aberta. Procuramos mais um momento de diálogo, tendo em vista a salvaguarda da preparação olímpica Paris24», escreveu João Paulo Correia na rede social Twitter.

— João Paulo Correia (@jpcorreia_sejd) August 12, 2022 Esta reunião vem no seguimento da carta assinada por Telma Monteiro, Bárbara Timo, Rochele Nunes, Patrícia Sampaio, Catarina Costa, Anri Egutidze e Rodrigo Lopes, na qual os atletas acusaram o presidente da FPJ de ter uma conduta discriminatória e opressiva, desde repreensões devido à origem dos judocas até à obrigação de participar em todos os estágios promovidos em Coimbra.

«Escrevemos esta carta para que as entidades que regem o desporto no nosso país nos ajudem a chegar a uma solução, caso contrário não vemos condições para continuar a fazer face às exigências da alta competição e do apuramento olímpico», apontaram os sete judocas no final da carta aberta.

Depois de o documento ser notícia, o presidente reagiu às criticas dos atletas, ao considerar que apenas tem conflitos com atletas e treinadores do Benfica, sendo que cinco dos sete atletas são do clube da Luz. Não obstante, o dirigente não reconheceu o grupo como uma representação da comunidade desportiva.

Também rejeitou todas as acusações quanto ao local de estágios, contestado pelos atletas, ao notar que as «normas são para se cumprir».

