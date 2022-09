Entornointeligente.com /

Entre o risco de forte perda de poder de compra por parte dos funcionários públicos e as preocupações com a criação de espirais inflacionistas e de desequilíbrios orçamentais, o Governo dá sinais de se estar a inclinar para um aumento salarial no sector público que fica distante da subida registada nos preços. Uma decisão que pode ter também consequências para os trabalhadores do sector privado.

LINK ORIGINAL: Publico

