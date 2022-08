Governo arquiva inquérito sobre acolhimento de refugiados em Setúbal

Entornointeligente.com /

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa homologou, num despacho datado de 8 de agosto, o arquivamento do inquérito ao acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal, segundo o Público. Esta decisão é fundamentada na ideia de que as irregularidades identificadas já estão regularizadas.

O inquérito revelou três irregularidades na relação entre a Câmara Municipal de Setúbal, presidida pelo comunista André Martins, e a Associação de Imigrantes dos Países de Leste (Edinstvo), dirigida por russos de quem se suspeitava terem ligações ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Em declarações ao Público, o presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, reconheceu que o arquivamento do caso não foi uma surpresa. «Não estávamos à espera de outra coisa, porque temos a consciência de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para receber as pessoas o melhor possível e lamentamos tudo o que se passou depois «, frisou.

Subscrever A Assembleia Municipal de Setúbal tinha aprovado em maio por unanimidade a criação de uma Comissão Eventual de Fiscalização da Conduta da Câmara de Setúbal e dos Serviços Municipais no Acolhimento de Refugiados Ucranianos pela autarquia sadina.

Embora nem todos os partidos políticos estivessem de acordo com as considerações da proposta do PS, como sublinharam durante a reunião da Assembleia Municipal, todos votaram favoravelmente a proposta socialista, incluindo a CDU, coligação que lidera o executivo da Câmara Municipal de Setúbal.

A polémica sobre o acolhimento de refugiados ucranianos na Câmara de Setúbal foi levantada por uma notícia publicada pelo jornal Expresso , segundo o qual o cidadão russo Igor Khashin, membro da Associação dos Emigrantes de Leste (Edinstvo), e a mulher, Yulia Khashina, também da Edinstvo e funcionária do município, terão fotocopiado documentos e questionado os refugiados sobre o paradeiro de familiares na Ucrânia.

De acordo como que foi escrito na altura pelo semanário, pelo menos 160 refugiados ucranianos já terão sido recebidos por Igor Khashin, antigo presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, e por Yulia Khashin.

