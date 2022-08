Entornointeligente.com /

São mais de 400 medidas com impacto na juventude, com um valor de três mil milhões de euros em três anos (44% com origem em fundos europeus).

O Governo aprovou o II Plano Nacional para a Juventude, prometendo reforçar a concretização dos direitos dos jovens, promover a sua emancipação e desenvolvimento pessoal, a nível económico e social. Vigorará até 2024.

LINK ORIGINAL: iOnline

