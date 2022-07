Governo afina equipas do Estado para executar PRR

Entornointeligente.com /

Com a necessidade de executar os fundos vindos de Bruxelas — cujo cumprimento se encontra já atrasado — até 2026, o Governo alterou a orgânica dos serviços e organismos do Estado responsáveis pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para afinar as competências e as chefias dos mesmos. São, pelo menos, quatro os novos cargos de direcção superior contemplados ( todos de 2.º grau, isto é, subdirectores ou vice-presidentes), embora se extingam três nos sectores da Cultura, Justiça e Educação.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com