O Governo insiste que quer proteger os direitos das pessoas que trabalham nas plataformas digitais e está disponível para fazer ajustamentos à proposta de lei aprovada no Parlamento , de modo a garantir que o reconhecimento do contrato de trabalho não tira as plataformas da equação, nem deixa trabalhadores de fora.

