Governador da Florida envia migrantes sem documentos para ilha no Massachusetts

Entornointeligente.com /

O governador do estado norte-americano da Florida, Ron DeSantis , favorito a suceder a Donald Trump como líder do Partido Republicano, enviou meia centena de migrantes sem documentos, incluindo crianças, para a ilha de Martha's Vineyard, no Massachusetts. O grupo foi transportado de avião, na quarta-feira, sem o conhecimento das autoridades locais, no meio de uma campanha republicana para responsabilizar o Partido Democrata – e a Casa Branca – pelo aumento do número de entradas ilegais nos EUA através da fronteira com o México.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com