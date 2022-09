«Got Talent Uruguay»: sueños cumplidos, una boda, un reencuentro y un «botón dorado»

Entornointeligente.com /

Las audiciones continúan en la tercera temporada de Got Talent Uruguay . Este capítulo tuvo un nuevo botón dorado, algunos sueños cumplidos, danza, canto, Drag Queen y un reencuentro inolvidable.

Apenas pasadas las 21.30, Natalia Oreiro salió al escenario del Teatro Movie, y luego de presentar a los jurados Orlando Petinatti , María Noel Riccetto , Claudia Fernández y Agustín Casanova , comenzó la jornada de audiciones.

los que sí Así fueron las audiciones que pasaron a la siguiente etapa del concurso Las integrantes del conjunto de danza Cumpliendo sueños , mujeres de la tercera edad de de San José fueron las encargadas de abrir la jornada de audiciones. Si bien en el baile pudo haber imperfecciones, como dicen los jurados, las señoras se divirtieron arriba del escenario, y Casanova y Fernández terminaron aplaudiendo de pie.

«Chicas, me encantó porque entretienen. A mí me gustó muchísimo, pero sobre todo me gusta que vengan a compartir la alegría», les dijo Fernández.

«El baile es liberador, sanador y eso es lo que hacen todas las semanas cuando van a clase» les dijo Riccetto y les pidió que si pasaban de ronda tenían que hacer figuras. Finalmente Cumpliendo sueños pasó de ronda gracias a tres votos positivos del jurado.

Odin Villalobos es de México y llegó, vestido de Mariachi para cantar. Luego de contar su historia de amor con Mónica, por quién vino a Uruguay y tuvo un inicio de relación digna de una película, interpretó «Canción del mariachi» de la película La balada del pistolero . Su interpretación hizo bailar a Petinatti y Casanova.

«Me gusta tu historia de amor, tu personaje, cantaste hermoso», le dijo Fernández. Antes de votar, llamaron a Mónica al escenario e improvisaron un casamiento sobre el escenario con Petinatti oficiando el enlace.

Y después de la canción, y el casorio, los jurados votaron y Odin pasó al corte del jurado.

Dream bars es un conjunto de acróbatas que llegó a Got Talent para demostrar su dominio en la calestenia. «Muy bueno» comento Fernández apenas terminó la actuación.

«Me gustó mucho, sin dudas lo que hacen es excelente» les dijo Riccetto, quien pidió un poco más de actuación para la próxima etapa.

Con cuatro votos positivos del jurado, Dream Bars pasa al corte del jurado.

Emanuel Maidana se presentó en el escenario cubierto por una tela negra que lo hacía parecer un capullo. Una vez que se inició la música, comenzó a bailar. Desde Fray Bentos llegó, es un baile que representa su historia: demostrar que aunque estén pasando por momentos malos, se puede.

«Estuvo sencillo y cuidado», le dijo Riccetto. «Me encantó, para mí lo hiciste genial», comentó Casanova. Además de emocionarse, emocionar a los jurados, Emanuel consiguió cuatro votos positivos del jurado

Heroica tanguera es un grupo de bailarines de Paysandú que tiene historia en Got Talent ya que es dirigido por Carla y Gaspar , la pareja de bailarines de tango que llegó a la final del año pasado . El grupo realizó un espectáculo de tango fusión muy elogiado.

«Estuvieron impecable, son precisos», dijo Riccetto. «Me gustó mucho lo que hicieron, la selección musical fue muy buena». El conjunto se fue del escenario con cuatro votos positivos del jurado.

Agustina y Martina son hermanas que viven en Libertad y desde hace tres años cantan juntas. Acompañadas por una guitarra y a dos voces interpretaron «hasta la raíz» de Natalia Lafourcade.

«Tienen una dulzura y potencia en la voz. Disfrute mucho de escucharlas», comento Riccetto. «Cantan muy bien, hacen una combinación muy linda», dijo Casanova. Con tres votos positivos del jurado las hermanas pasaron de ronda.

Misteriosa Kimara es Drag Queen que realizó un número que incluyó danza, actuación y una imitación a Chiky Bombom.

«Estuvo muy linda tu presentación, hay cosas a trabajar, cómo el humor», le dijo Fernández quien le elogio el vestuario. Tras la promesa de tener transiciones más pulidas y coreografía, Misteriosa Kimara paso al corte del jurado.

América , la hija de los magos América, participantes de la temporada pasada, subió al escenario. Luego de recordar cómo el año pasado contaron el tener que dejar a su pequeña, y mostrar el tierno regreso fa fue ella la que participó, sino su madre, Sandra Ramírez quien trajo algo del sabor cubano a Montevideo al son de «Milagro» de Gloria Estefan.

«Me encanta que tengas esa voz para defender lo que te gusta, hacerlo con pasión y hacerlo bien», le dijo Riccetto. «Tenés que seguir cantando», le comentó Fernández. Con los votos positivos del jurados, Sandra estará de regreso para el «corte del jurado».

más El Sabalero, una historia de superación y el «botón dorado» Poder cumplir los sueños postergados es la misión que se puso Ricardo Steineck cuando cumplió 60 años. Cantar, también terminar la carrera de abogacía, y disfrutar de sus nietos es su motor y lo que lo hace feliz. Al escenario de Got Talent llegó con un «enganchado» con canciones de El Sabalero que hizo emocionar a todo el jurado. Casanova se confesó fanático de El Sabalero y la interpretación del participante. «Me hiciste recordar a mi padre», le dijo Riccetto.

Ricardo ya tenía cuatro votos positivos del jurado cuando Agustín Casanova le dijo que en su casa siempre había sonado El Sabalero y que a su padre, presente en el público, también le gustaría darle el botón dorado.

«Quería llegar al sentimiento y que Agustíon tuviera ese regalo, no esperaba que tuviera esa trasncendencia que me hizo muy feliz», comentó el ganador del botón dorado de Casanova.

los que no Los que no lograron parar de ronda Luca García es de Atlántida, tiene 12 años y llegó para demostrar su talento acrobático. Caminó con las manos, levantó pesas y hasta hizo barras. En su presentación dijo que empezó con el CrossFit gracias a su madre, a quien acompañaba a clases.

No pasó.

Maldita maga es una banda de rock compuesta por adolescentes que se conocieron en el liceo.

«Tu voz es muy buena» le dijo Casanova quien pidió que ensayen más los músicos. Los restantes jurados también elogiaron a la vocalista, y Petinatti le dijo que deje los estudios y se ponga a cantar. «¿Escuchaste mamá?», comento ella sobre el escenario. Más allá del comentario, la banda no consiguió los votos necesarios para pasar a la próxima ronda.

Por alegrias vienen de una academia, bailan desde hace un año y se presentaron con un número de danzas españolas.

«Están impecables, me faltó un poco más de show y esa seguridad de las danzas españolas», les dijo Riccetto.»Me faltó esa pasión que es lo lindo del baile español. Así y todo estuvo muy lindo», comento Fernández. Las chicas, con potencial para creer como le dijeron los jurados, no lograron pasar a la siguiente etapa.

