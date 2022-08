«Gostava de ter características de extremófilo»

Entornointeligente.com /

A sua virtude preferida?

A frontalidade, um incómodo para muita gente.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Por mais grave que seja a situação, nunca é dramática.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

O grande equilíbrio, em cima de sapatos altos.

O que aprecia mais nos seus amigos?

Aturarem e compreenderem sempre os meus atrasos.

O seu principal defeito?

É horrível não ter razão.

A sua ocupação preferida?

As pessoas.

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

Apreciar as pequenas coisas do dia a dia, tornando-as grandiosas no meu interior.

Um desgosto?

Os queixosos que nada fazem.

O que é que gostaria de ser?

Ser, para o resto da minha vida, eu mesma.

Em que país gostaria de viver?

O meu regresso a Portugal, depois de tanto viajar e de tantas oportunidades – responde bem a esta pergunta?

A cor preferida?

A cor que, no momento, me faça sentir uma diva.

A flor de que gosta?

Rosas sem espinhos.

O pássaro que prefere?

O que já voou.

O autor preferido em prosa?

Isabel Allende.

Poetas preferidos?

Florbela Espanca, adoro chorar.

O seu herói da ficção?

Super-pai. O meu pai será sempre o homem da minha vida.

Heroínas favoritas na ficção?

Lara Croft.

Os heróis da vida real?

Os que saem de Lisboa para passar o mês de Agosto no Algarve.

As heroínas históricas?

Carolina Beatriz Ângelo.

Os pintores preferidos?

Vieira da Silva.

Compositores preferidos?

O que não me faz fazer cara feia ao ouvir.

Os seus nomes preferidos?

Os nomes das pessoas que mais amo.

O que detesta acima de tudo?

O nascer cansado.

A personagem histórica que mais despreza?

Dona Carlota Joaquina, a começar pelo nome e a acabar nos retratos dos livros de história.

D. Carlota Joaquina

O feito militar que mais admira?

Avançar, ao grito: «Às Armas, às armas!»

O dom da natureza que gostaria de ter?

Ter características de extremófilo.

Como gostaria de morrer?

Sem pensar nisso.

Estado de espírito atual?

Adrenalina a 100%, o meu estado natural.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Decidir, quando todos se encolhem.

A sua divisa?

Viaja pela vida sem mochila.

