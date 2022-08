«Gostava de ter a capacidade de renovação da natureza, em todas as suas vertentes»

Entornointeligente.com /

A sua virtude preferida?

Ai… uma só?

A qualidade que mais aprecia num homem?

Inteligência bem direcionada.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Sentido de humor.

O que aprecia mais nos seus amigos?

A sua Amizade. Não são muitos…

O seu principal defeito?

Difícil nomear um… são vários e, dependendo dos momentos, são mais ou menos preponderantes.

A sua ocupação preferida?

Em ócio ou trabalho?

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

A consciência plena de que a mesma não existe…

Um desgosto?

Tento ultrapassar e aprender.

O que é que gostaria de ser?

Teria de ser outra pessoa?

Em que país gostaria de viver?

Gosto do nosso. Mas não deixo de ter um ou dois destinos onde me via a passar umas temporadas.

A cor preferida?

Azul.

A flor de que gosta?

Rosas, hortênsias, margaridas.

O pássaro que prefere?

Não tenho… poderia talvez escolher as águias pela elegância do seu voo.

O autor preferido em prosa?

Não tenho um.

Poetas preferidos?

Sophia de Mello Breyner e Fernando Pessoa.

O seu herói da ficção?

Não tenho.

Heroínas favoritas na ficção?

Não tenho uma, mas adoro a Mafaldinha de Quino.

Os heróis da vida real?

Os que fazem a diferença anónima e diariamente.

As heroínas históricas?

Joana d»Arc .

Joana d’Arc

Os pintores preferidos?

Monet.

Compositores preferidos?

Muitos , depende do estado de alma.

Os seus nomes preferidos?

Leonor e Tiago.

O que detesta acima de tudo?

Mentira e hipocrisia.

A personagem histórica que mais despreza?

Não citaria só uma…

O feito militar que mais admira?

Não consigo escolher um…

O dom da natureza que gostaria de ter?

A sua capacidade de renovação em todas as suas vertentes .

Como gostaria de morrer?

Daqui a muito tempo, de velhice e a dormir.

Estado de espírito atual?

Expectante.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os erros gerados por situações impossíveis de antecipar e que se revelam uma aprendizagem / melhoria para futuro.

A sua divisa?

Nunca deixar de querer aprender e fazer melhor.

