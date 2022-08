Entornointeligente.com /

A sua virtude preferida?

Paciência.

Relacionados questionário de proust. «Trump & Putin vão fazer parte da história, no lado dos loucos e desprezíveis»

questionário de proust. «A resistência ucraniana é o feito militar que mais admiro»

questionário de proust. «A minha ideia de felicidade perfeita? Hoje seria dançar com amigos no Lux!»

A qualidade que mais aprecia num homem?

Inteligência.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Ser carinhosa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O que aprecia mais nos seus amigos?

Lealdade

O seu principal defeito?

Teimosia.

A sua ocupação preferida?

Estar com a filha, Isabel, e fazer coisas com ela

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

Eu, com a filha e meu marido, numa quinta grande, de preferência perto do mar.

Um desgosto?

A morte do meu pai.

O que é que gostaria de ser?

Cantora, adoro a emoção que os cantores conseguem transmitir ao público através da música.

Em que país gostaria de viver?

Se não vivesse em Portugal, adorava viver em Itália .

A cor preferida?

Verde.

A flor de que gosta?

Margaridas.

O pássaro que prefere?

Andorinhas, pela liberdade que representam.

O autor preferido em prosa?

Adorei ler Camões.

Poetas preferidos?

Ary dos Santos.

Heroínas favoritas na ficção?

Não gosto de filmes de ficção, gosto de filmes baseados em histórias verídicas e realistas, e de documentários.

Heróis da vida real?

Os meus pais. A minha mãe e o meu pai, órfão e que sobreviveu a uma guerra e cuidou de nós, e que me ensinou que ser mulher não é impeditivo de nada. Não havia distinções. E admiro muito a Catarina Furtado e o trabalho da sua associação Corações com Coroa e tudo o que faz pelas mulheres, e também com as Nações Unidas.

As heroínas históricas?

Madre Teresa de Calcutá, Joana D»Arc.

Compositores preferidos?

Adoro Pedro Abrunhosa , Ary dos Santos, Bárbara Tinoco.

Os seus nomes preferidos?

Isabel e Alice.

O que detesta acima de tudo?

Pessoas dissimuladas e fingidas.

A personagem histórica que mais despreza?

Hitler.

O feito militar que mais admira?

O trabalho do Exército no programa de vacinação contra a Covid.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Ter a potência do vento. Gosto de vento, é solto, livre, ninguém o controla. O vento leva e trás muita coisa.

Como gostaria de morrer?

A dormir.

Estado de espírito atual?

Nostalgia, sinto-me a «pairar». Ando a reviver o passado e a preparar o futuro.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Quando sentes que magoaste alguém, e que te levam a pensar realmente no que és, no que estás a fazer, e no que sentem de ti e por ti.

A sua divisa?

Se não for para partilhar, não faz sentido.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com