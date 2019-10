“Gordita, pero divina”: Norkys Batista seduce a sus fanáticos con foto en traje de baño

Entornointeligente.com /

La actriz y modelo venezolana Norkys Batista, sí que sabe cómo consentir a su audiencia, pues su belleza siempre será un punto a su favor para captar la atención de todo su público en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la sensual criolla publicó una atrevida fotografía que para este momento ya cuenta con más de 75.000 likes y como era de esperarse sus seguidores le dejaron miles de comentarios.

A su vez, Batista acompañó esta increíble foto en donde la vemos disfrutando en las playas de Venezuela con este mensaje: “Mii ?Nueva Colección ? @tbnorkysbatista si quieres el tuyo escríbenos al Privado”.

Recordemos que Norkys actualmente anunció que se mudará a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Miami junto a su hijo y a su actual novio, en busca de un mejor futuro para su familia.

Mii Nueva Colección @tbnorkysbatista si quieres el tuyo escríbenos al Privado @tbnorkysbatista también puedes encontrarlo en las @calypso_tiendas en la tiendita @lacopertavzla o en @dhorsifrina en Montalban #Venezuela #Caracas Mi termo favorito: @motivarteccs Lo mejor fue el fotografo Te Amo vida Mía #NorkysBatista

A post shared by Norkys Batista (@norkys_batista) on Oct 6, 2019 at 8:24am PDT

Recordando este viaje y con Ganas de volver Mii es de Mi Nueva Colección @tbnorkysbatista si quieres el tuyo escríbenos al Privado, también puedes encontrarlo en las @calypso_tiendas en la tiendita @lacopertavzla o en @dhorsifrina en Montalban #Venezuela #Caracas #NorkysBatista

A post shared by Norkys Batista (@norkys_batista) on Oct 6, 2019 at 7:40am PDT

