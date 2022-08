Gorbachov y Chernóbil. No tengamos dudas. El Socialismo fracasó. También el Capitalismo. ¿Una salida? ¡Ambientalismo! (I/III)

Entornointeligente.com /

Casa de América Latina y del Caribe, 31 de agosto de 2022

Dedicado a la memoria de Gorbachov , quien ayer murió a sus 91 años. A él le recordamos desde aquellos tiempos en los que pensamos que ya el Socialismo había acabado y él era un reformista que nos había traicionado. Hoy, no pensamos igual. Así son las cosas. Tenemos el deber y el derecho de poder cambiar de opinión. Ver el mundo de otra manera.

LO DIJO GORBACHOV, NO LO DIGO YO

«El accidente nuclear en Chernóbil, del que este mes se cumplen veinte años, fue tal vez – incluso más que la Perestroika iniciada por mi Gobierno – la verdadera causa del colapso de la Unión Soviética . De hecho, la catástrofe de Chernóbil fue un punto de inflexión histórica que marcó una era anterior y una posterior al desastre»

Mikael Gorbachov, artículo en El País, abril 2006.

Chernobyl y Gorbachov: ¿por qué el desastre nuclear fue la causa del colapso de la URSS? –

LO DIJO FIDEL CASTRO, NO LO DIGO YO

«Dediqué poco tiempo a la lectura de la Teoría Económica… Creí que la URSS sería eterna …Y después de 50 años, vine a descubrir que no sabíamos cómo construir el Socialismo …»

Fidel Castro Ruz . Verdad reconocida, con humildad, en comunicación enviada a Hugo Chávez y leída por él, en el «Aló Presidente» N° 321, realizado en El Viñedo, estado Anzoátegui, el 14/09/2008.

YA NO TENGO DUDAS: CONSTRUYAMOS UNA TERCERA VÍA

Creo que es más que evidente y constatable – aunque no queramos verlo por nuestra posible «ceguera situacional» o «parálisis paradigmática»- , que el Capitalismo y el Socialismo , como paradigmas o modelos de organización social, económica, política, militar, científica-tecnológica y ambiental, han fracasado. Estrepitosamente. Ambos son inhumanos.

Al Socialismo se le han dado varias oportunidades para que demostrara que es mucho mejor que el Capitalismo y no hemos podido lograrlo. No se pudo lograr en la URSS, Albania, Yugoslavia, Vietnam…Ni tampoco en China, Nicaragua, Cuba y ni siquiera lo hemos logrado en Corea del Norte, que es, tal vez, el país más cercano al Socialismo «puro» o menos influido por la ideología y la praxis capitalista. En Venezuela lo hemos intentado y no lo hemos conseguido. Esa es la verdad. Para muchos les es difícil aceptarlo o, al menos, comprenderlo. Vivimos en capitalismo.

Ha podido más el Dios Dinero que el sistema social como tal.

CON REALES, COBRES O BILLULOS…CUALQUIERA.

Cualquiera puede vanagloriarse, fácilmente, de tener logros importantes cuando hay recursos económicos a granel. Así se ha logrado hacer con el Capitalismo de los EEUU : El país más endeudado del mundo. Más cercano a nosotros, lo pudo lograr CAP I y Hugo Chávez. Pero CAP II y Maduro es otra cosa. No había con qué. Así de sencillo es. Por eso PDVSA, aunque sea mal administrada y gerenciada, aún se puede mantener en pie. Tiene «músculo» como dijera Chávez.

Se moleste quien se moleste. Esa es mi verdad. Y no podemos seguirla ocultando. Cuando hay «real» todo es posible. Así metamos la pata. Cuando no hay recursos la cosa se torna difícil. A todos nos pasa.

¿CÓMO PODEMOS SABER QUE AMBOS HAN FRACASADO?

Sólo hay que buscar las estadísticas disponibles en materia de pobreza, hambre, desigualdad social, contaminación ambiental, desertificación, violencia, incremento de las guerras y los elevados porcentajes en dólares dedicados a la carrera armamentista, la crisis de valores y las tendencias catastróficas por doquier. El mundo va mal. Sin dudas.

Los movimientos religiosos de distinta procedencia y miles de científicos conscientes cansados de mantenerse en silencio lo han comenzado a denunciar. Incluso, han actuado en consecuencia.

Hasta el Secretario General de la ONU y muchos de sus organismos lo alertan. El Papa Francisco no se ha quedado atrás. Muchos grandes e importantes líderes, en público o en privado, han tenido que reconocerlo. El mismo planeta ha comenzado a manifestarlo a su modo: sequías, recalentamiento, erupciones volcánicas, vaguadas, terremotos, tsunamis, deshielo, cambios climáticos, lluvia ácida.

¿EL ÚNICO RESPONSABLE ES EL CAPITALISMO? NO

Ojo, no es sólo producto del Capitalismo o del Neoliberalismo, como lo dijeron Fidel Castro y Hugo Chávez en la ONU o Pepe Mujica y tantos más. Ha sido también producto o de la errada manera de construir el Socialismo . Como lo reconoció Fidel Castro , 50 años después. Incluso Gorbachov , con su propuesta de «Glasnot y Perestroka» y, sobre todo, luego de la incontrolable tragedia de Chernóbil. Producto de mentiras y deficiencias inherentes al sistema socialista para responder, adecuadamente, a las demandas humanas y del resto de la naturaleza.

POR ELLO, NO TENGO DUDAS: ¡AMBIENTALISMO!

Debemos construir una Tercera Vía. Creativa, innovadora, más humana y respetuosa de la naturaleza: ambientalista e incluso, espiritualista.

Me he permitido llamarlo, aunque el término está muy manoseado:

¡Ambientalismo! Debemos atrevernos a pensar y soñar. Y también a crear, inventar e innovar ¿Hasta cuándo debemos esperar que todo venga desde afuera? También somos originales como profetizara Simón Rodríguez. Si el Capitalismo y el Socialismo o, al menos, los capitalistas y socialistas que nos han gobernado no lo han sabido hacer y han irrespetado nuestra relación con la naturaleza ¿Qué debemos hacer?

Como ya lo hemos venido anunciando en muchos de nuestros artículos, debemos prepararnos para enfrentar la realidad mundial con otros conceptos, enfoques, modelos explicativos, cosmovisiones. Para ser originales, innovadores y podamos crear o inventar nuevos modelos sociales de relacionamiento entre seres humanos y con la naturaleza.

