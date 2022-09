Entornointeligente.com /

Gorbachov no recibirá un funeral de Estado Septiembre 3, 2022 por J.C Mijaíl Gorbachov no recibirá un funeral de Estado. Cientos de personas han hecho cola este sábado para despedir al que pasó a la historia como el último líder soviético en el Salón de las Columnas en Moscú, lugar que también acogió el entierro de Stalin en 1953. En el lugar estaban algunos de los familiares más cercanos del fallecido.

