Google Tasks sigue mejorando: ahora le llegan los «favoritos»

Entornointeligente.com /

Seguimos hablando de aplicaciones que retoman la actividad para bien, y es que si el navegador web Opera ha recibido su primera actualización con sustancia en meses, lo de Google Tasks es más… «recurrente», si se me permite. La cuestión es ¿usas Google Tasks?

O, dicho de otra manera ¿usas alguna aplicación de productividad para organizarte? Porque en ese caso es muy probable que se trata de un calendario o una lista de tareas, y si son los dos, mayor versatilidad y opciones. De calendarios, el de Google es uno de los mejores ahí fuera, su único punto negro -más allá de las consideraciones de privacidad- ha sido el la debilidad de Google Tasks.

Es por ello que cuando Google Tasks se renovó hace unos años, las esperanzas de muchos de los usuarios de la suite de productividad del gigante de Internet por tener un producto a la altura del resto, quedaron en vilo. Pero fue en vano. Google Tasks se renovó, sí, y la aplicación independiente para móvil lo ratificó, pero al cabo del tiempo, la sensación fue de «¿solo esto es lo que hay?».

No me entiendas mal, pero es que Microsoft llegó a comprarse un servicio ya en marcha como Wunderlist, para crear su actual Microsoft ToDo, que es un señor gestor de tareas. Mientras tanto, Google Tasks daba vergüenza ajena no solo por lo poca cosa que es en comparación a la competencia, sino en comparación a los propios productos de Google con los que convive y se integra.

En el último par de años, sin embargo, Google Tasks parece haber recobrado algo del vigor que nunca tuvo, primero con la reformulación de su aplicación para Android y más recientemente con la adición de funciones prácticamente elementales en un servicio de su categoría -categoría de aplicaciones, esto es, gestores de tareas, no categoría por calidad- como las tareas recurrentes avanzadas . Lo mejor de todo es que no fue un espejismo.

Así, la próxima novedad que le espera a Google Tasks es, de nuevo, algo tan elemental a priori en una aplicación de tareas como poder marcar aquellas tareas más importantes con una estrella, a modo de tareas destacadas para un acceso más rápido . La novedad se anunció hace unos días y se extenderá entre todos los usuarios de Google Tasks entre esta semana y la que viene, incluyendo las aplicaciones web y móviles.

Es una menudencia, es cierto, pero también es señal de que están trabajando activamente para mejorar Google Tasks. Incluso sin ser usuario de Google Tasks, me siento identificado con lo que escribe Johanna Romero en Chrome Unboxed , y es que el simple hecho de ver cómo el servicio recibe actualizaciones, aunque sean tan insignificantes como esta, despierta en uno el interés por seguirle la pista.

Por supuesto, coincido también con Romero en esperar lo obvio, y es una aplicación independiente de Google Tasks para PC, que la necesita desde hace muchos años. Parece mentira que una megacorporación como Google le cueste tanto hacer algo semejante (sí, hay extensiones y otros inventos, pero… quizás otro día hablemos de ellos).

LINK ORIGINAL: MuyComputer

Entornointeligente.com