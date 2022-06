Google suspende a un ingeniero tras afirmar que su IA es sensible

Entornointeligente.com /

Blake Lemoine, un ingeniero de software del equipo de desarrollo de inteligencia artificial de Google, ha hecho públicas sus afirmaciones de haber encontrado una IA «sensible» en los servidores de la compañía después de haber sido suspendido por compartir información confidencial sobre el proyecto con terceros.

La unidad de Alphabet colocó al investigador en licencia pagada a principios de la semana pasada, alegando que violó la política de confidencialidad de la firma, dijo en un post de Medium titulado «Podría ser despedido pronto por hacer un trabajo de ética de la IA.» En la publicación, establece una conexión con anteriores miembros del grupo de ética de la IA de Google, como Margaret Mitchell, que finalmente fueron despedidos por la empresa de manera similar después de plantear preocupaciones.

El sábado, el Washington Post publicó una entrevista con Lemoine, en la que afirmaba que llegó a la conclusión de que la IA de Google con la que interactuó era una persona, «en su calidad de sacerdote, no de científico». La IA en cuestión se denomina LaMDA, o Modelo de Lenguaje para Aplicaciones de Diálogo, y se utiliza para generar bots de chat que interactúan con usuarios humanos adoptando diversos tropos de personalidad. Lemoine dijo que intentó realizar experimentos para probarlo, pero que fue rechazado por los altos ejecutivos de la empresa cuando planteó el asunto internamente.

«Algunos miembros de la comunidad de la IA están considerando la posibilidad a largo plazo de una IA sintiente o general, pero no tiene sentido hacerlo antropomorfizando los modelos conversacionales actuales, que no son sintientes», dijo el portavoz de Google, Brian Gabriel, en respuesta. «Nuestro equipo -incluyendo éticos y tecnólogos- ha revisado las preocupaciones de Blake según nuestros Principios de IA y le han informado de que las pruebas no apoyan sus afirmaciones».

La compañía dijo que no hace comentarios sobre asuntos de personal cuando se le preguntó sobre la suspensión de Lemoine.

