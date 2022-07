Google, Sofofa y cámaras de comercio de EE.UU. y España: Las otras citas de lobby que ha sostenido el subsecretario Ahumada

Entornointeligente.com /

Una gestión que no ha estado exenta de polémicas es la que ha protagonizado el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería, José Miguel Ahumada , quien ha sido cuestionado por sus posturas criticas respecto de los acuerdos comerciales que ha suscrito nuestro país en los últimos años.

A los reproches que recibió por someter a una consulta ciudadana la política comercial exterior, la cual se iniciaría en agosto, se sumó el ruido que generó su reunión con la agrupación Chile Mejor sin TLC , la cual se opone abiertamente a que el Gobierno avance en tratados clave como el TPP11 o la modernización del pacto con la UE.

De hecho, en dicho encuentro realizado el 22 de junio pasado, el grupo planteó sus «lineamientos y preocupaciones en torno a la política comercial» del Gobierno, principalmente «en relación con TPP-11 y el proceso de modernización del Acuerdo de Asociación con la UE», según la información que la cancillería publicó en Transparencia.

«A su vez, hicieron consultas sobre el proceso de participación anunciado por Subrei y plantearon aspectos para consideración, como son pueblos originarios, saberes ancestrales, comercio justo, seguridad alimentaria, producción local agroecológica, así como también la crisis de desconfianza y el proceso constitucional «, indicaron.

Sin embargo, no todas las citas que Ahumada ha registrado en la plataforma de lobby han sido en el mismo tenor. Aparte de la mencionada anteriormente, la autoridad anota otros siete encuentros con distintos gremios y asociaciones interesados en potenciar sus negocios en el exterior.

La primera reunión inscrita en la plataforma data del 24 de marzo, con la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio , que representa a los inversionistas de EE.UU. en Chile y que solicitó una audiencia para «presentarle las acciones para contribuir a la relación bilateral económica y de buenas prácticas entre Chile-EE.UU.».

Según el detalle del contenido de la cita, ambas partes abordaron «la relación comercial entre Chile y Estados Unidos , el rol de la inversión extranjera y la importancia de la colaboración público-privado mediante el aporte y transferencia de buenas prácticas empresariales».

La siguiente es del 18 de abril con la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Los principales temas tratados fueron la presentación del gremio y una discusión «acerca de la política comercial, agenda de negociaciones y énfasis de Subrei para este periodo y principales actividades y eventos para el año 2022».

El 2 de mayo, Ahumada repitió el tenor de esa reunión con la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet) , en la cual el gremio le presentó una propuesta de trabajo en conjunto para una política industrial en Chile, la que cuenta «con 10 propuestas a implementar», según destacan en el informe de la cita.

Asimismo, el texto detalla que el plan de la agrupación busca «la armonización de las exigencias regulatorias para los productos industriales y el establecimiento de una institucionalidad enfocada en implementar la estrategia industrial en Chile».

Google, EE.UU. y España Ocho días después, el subsecretario recibió junto a la ministra de RR.EE., Antonia Urrejola, a un equipo de Google Cono Sur , en el marco de la visita de sus directivos a nuestro país entre el 10 y 12 de mayo pasados, para «abordar diversos aspectos importantes para Chile del trabajo de la compañía».

«En la reunión se presentó el trabajo de Google y cómo apoyan en el desarrollo inclusivo del país. Asimismo, se conversó respecto del rol que podría jugar Subrei en materias de transformación digital y exportaciones. Asimismo, se conversó respecto del evento Summit of the Americas», indicaron desde la cancillería.

A fines de mayo, el 26 de ese mes, Ahumada se reunió con Susan Segal, Presidente y CEO del Council of the Americas, junto con Brian Winter, Editor y Jefe de Americas Quarterly (la revista del Council of the Americas) y Vice Presidente de Políticas del Council of the Americas, y Kathleen Barclay.

En el encuentro, realizado mediante videoconferencia, Segal expresó su interés de reunirse con el Presidente Gabriel Boric durante la gira que realizó a EE.UU. en el marco de la Cumbre de las Américas y extenderle una invitación a una actividad con inversionistas en septiembre, durante su paso por la Asamblea General de la ONU.

«Conversaron acerca de desafíos del país y de la región, como el desarrollo de cadenas regionales de valor, materias de litio, electromovilidad, e hidrógeno verde, temáticas ambientales, laborales y género», detallan en la plataforma de Transparencia, junto con subrayar el interés por promocionar inversiones en hidrógeno verde.

El 30 de mayo, fue el turno de la Cámara Oficial Española de Comercio , que hizo una presentación «indicando que su principal objetivo es potenciar el desarrollo comercial de empresas españolas y chilenas, fomentando la relación entre nuestros asociados y poniendo en valor el aporte que realizan para el desarrollo y el progreso de Chile».

En esa línea, también destacaron que en la reunión «se conversó acerca de la estabilidad política e institucional de Chile, así como temas relacionados con la política comercial», subrayando que «Chile se consolida como el principal destino de las inversiones españolas en América Latina».

El último encuentro informado es del 31 de mayo con la Asociación de Vinos de Chile, en la cual sus dirigentes hicieron una presentación de su labor para luego conversar sobre acuerdos comerciales, exportaciones de vino y potenciales de exportación a India. También dialogaron acerca de la política Comercial de la Subrei. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com