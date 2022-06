Google refuerza apuesta por Chile como punto de referencia en la región y anuncia próxima llegada de billetera digital al país

Entornointeligente.com /

«Chile es un país que se destaca por la innovación, por abrazar nuevas tecnologías y la inversión extranjera. Ejemplo de ello es que el único data center que existe en América Latina está en Chile y lo pusimos en Quilicura». Así destaca la vicepresidenta para Hispanoamérica de Google, Adriana Noreña, el interés que tiene la compañía por el país, en donde ya tiene 10 años presente y donde ha instalado, además, la segunda región para Google Cloud en Latinoamérica y un cable submarino que conecta Valparaíso con Los Ángeles, California.

Pero, los planes no quedan ahí. Precisamente desde esa ciudad, unida a la costa chilena a 10.000 kilómetros gracias a Curie, el gigante tecnológico estadounidense anunció este jueves que en los próximos meses estará lanzando Google Wallet –la billetera digital de la firma- para Chile y también para Brasil, con la intención de que expandirla posteriormente al resto de la región.

Este paso va enmarcado en un plan de inversión a cinco años que comprometió hoy Sundar Pichai, CEO de la compañía, quien detalló que la firma va a aportar US$ 1.200 millones, «con el objetivo de apoyar e impulsar el desarrollo económico de la región a través de la transformación digital».

Ese plan se basa en cuatro pilares: infraestructura, desarrollo de habilidades digitales, ecosistema emprendedor, y comunidades inclusivas y sostenibles.

Y es que, como añade Noreña, son esos los aspectos que, durante la pandemia destacaron como prioridades y necesidades de pequeñas y grandes empresas en la región. «Cada vez más vamos a contratar a las personas por sus habilidades y generación de impacto; en ello entonces es clave la educación, la transformación digital y la diversidad», dijo la ejecutiva colombiana, quien tiene 17 años en Google y más de 11 como vicepresidenta para Hispanoamérica.

Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para hispanoamérica.

El aporte de Chile En esa estrategia, Chile es clave, dice Noreña. «La penetración de Internet que Chile adquirió a lo largo de los últimos 17 años fue la que más avanzó. La adopción de tecnologías de 5G, la penetración de teléfonos celulares, de pagos online, es algo en donde Chile siempre se ha destacado», relata.

Y suma que, como firma tecnológica que presta servicios a las compañías, pueden dar cuenta de que «la experiencia de los retailers chilenos es bastante avanzada, así como la sofisticación de los clientes en general».

Reconoce que aún queda mucho por hacer, para llevar a otros estándares la posición en el país, pero –señala- «Chile se ve desde afuera como un ejemplo, como punto de referencia, para seguir mejorando».

Entonces, el rol que juega Google es cada vez más desafiante para hacer frente a lo que el país requiere. «Todos sabemos que el comercio electrónico explotó y el caso de Chile es de destacar, considerando que se espera que llegue a ser, en 2025, un 21% de lo que son todas las ventas del retail».

En eso entra a jugar el conjunto de los elementos que la empresa tiene en el territorio. Un data center que ha ido en expansión, una Region Cloud que «es más un centro de innovación en todo lo que se refiera a la nube» y el cable submarino, Curie.

«Todo ello nos acerca mucho más a los desafíos y a las oportunidades que tengan nuestros clientes y partners en la región. Juntos dan una experiencia más interesante con relación a acercarnos en términos de plataforma a los usuarios y clientes chilenos. Por ejemplo, se espera que haya menos latencia y la experiencia sea mucho mejor», explica Noreña.

Política y energía Más allá de la inversión en tecnología, desde 2017 Google ha estado destinando recursos en energías limpias, especialmente en sus data centers cero emisiones de carbono y Chile no es la excepción.

La ejecutiva asegura que todos los esfuerzos que se están haciendo en el país, desde el sector público y el privado en esta materia, es para la tecnológica «una gran oportunidad». «Google está muy comprometida con ser verde en todo el sentido de la palabra. Sí estamos en la misma línea y refuerza más el punto de nuestra presencia en Chile», dice.

Ahora, consultada respecto de los cambios políticos y constitucionales que atraviesa la nación, la ejecutiva caleña asegura que se sienten muy confiados en la estabilidad interna. «Mantenemos y reforzamos nuestros planes. Cuando entramos a un país, pensamos mucho en el largo plazo. Nuestra oficina de Chile está creciendo, se ha duplicado en tamaño en los dos últimos años y nosotros seguimos con nuestros objetivos claros», apunta.

Otros anuncios En el marco de los compromisos asumidos por Google para los próximos cinco años, la empresa también informó este jueves el lanzamiento de un nuevo cable submarino, llamado Firmina para 2023 que estará conectando América del Norte con América del Sur a través del Atlántico.

También prevé incrementar la fuerza de ingeniería en Brasil (donde, desde 2005, la firma tiene el centro de ingeniería de Latinoamérica, ubicado en Belo Horizonte); la entrega de un millón de becas para los Certificados de Carrera de Google, con el fin de incrementar e impulsar el talento digital; el lanzamiento de la billetera digital antes nombrada; y US$ 300 millones (US$ 50 millones en aportes monetarios y US$ 250 en créditos publicitarios) para apoyar a ONGs enfocadas en áreas como sustentabilidad y en crear oportunidades económicas para mujeres.

«Todos estos proyectos son fundamentales para mejorar la disponibilidad y la calidad de los servicios de Google en la región. De cara al futuro, nuestras regiones Cloud seguirán ayudando a más organizaciones a acelerar su transformación digital y construir sobre un crecimiento a largo plazo».

