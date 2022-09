Google lanza Read Along, la plataforma gratuita que enseña a leer a niños y niñas

Entornointeligente.com /

Este aplicativo cuenta así con el apoyo de Diya , una compañera virtual que usa el reconocimiento de voz para detectar si el niño o niña está leyendo correctamente, de tal manera que pueda motivarlo o corregirlo en caso de que no haya leído o pronunciado correctamente alguna palabra. Además, Read Along abre nuevas oportunidades para maestros y líderes educativos peruanos, quienes pueden crear grupos de lecturas virtuales . Los tutores pueden supervisar las actividades y velocidad de lectura de cada alumno para que mejoren sus habilidades, así como identificar a los alumnos con dificultades y compartir tareas para ayudarlos. Desde su creación, hace tres años, más de 30 millones de niños en todo el mundo han leído 120 millones de historias en Read Along. La aplicación ayuda a los pequeños mayores de 5 años a aprender a leer de forma independiente y constantemente recibirán una retroalimentación positiva a lo largo del camino, tal como lo harían los padres o docentes. Lee también: Peruanas lanzan aplicativo de audiocuentos para fomentar el desarrollo emocional infantil ¿Cómo funciona la herramienta de Google? Read Along tiene una aplicación gratuita para dispositivos Android y, para que sea accesible a más usuarios, hace poco lanzó la versión beta pública de su sitio web . Al acceder a la plataforma, se deberá configurar el idioma y luego crear perfiles separados para que cada niño o niña aprenda a su propio ritmo y siga su progreso. Estos perfiles no requieren de información personal como el nombre o la edad de los usuarios. Una vez iniciada la sesión, la plataforma presenta a cada menor una colección de historias con distintos juegos interactivos de la mano de Diya. Con cada respuesta, pueden recolectar estrellas e insignias que los motiven a seguir jugando y aprendiendo. Los niños podrán leer en su lengua natal y, a su vez, aprender el inglés. A medida que avanzan en el aprendizaje, la aplicación va a personalizar la experiencia de cada usuario para recomendarle historias y juegos con el nivel de dificultad adecuado en función de su nivel de lectura. Para crear un grupo de lectura virtual, los docentes deben descargar la aplicación móvil y, en el menú, seleccionar «Grupo de lectura». Luego, tendrán que leer las indicaciones y seguir los pasos para configurar el grupo y el perfil del administrador para invitar a participar, mediante un enlace, a los niños del aula. Cabe resaltar que Read Along no tiene anuncios ni compras internas, funciona sin conectividad a Internet y únicamente es necesaria la conexión Wi-Fi para la descarga y actualización del recurso con nuevas historias. Revisa más noticias sobre ciencia, la tecnología y la innovación en la Agencia Andina. Más en Andina: ?? Un grupo de estudiantes de Arquitectura de Interiores de la escuela de educación superior Toulouse Lautrec diseñó cocina para personas con discapacidad visual. Invento será presentado en Expodeco 2022. ?? https://t.co/EhYFZuTDmX pic.twitter.com/crR2K7wiRa

