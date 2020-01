Google lanzó iniciativa contra la desinformación sobre el coronavirus

Entornointeligente.com /

Google , en colaboración con la Organización Mundial de la Salud , quienes declararon una alerta mundial sanitaria por el coronavirus , concretó una iniciativa que buscará reducir la propagación de noticias falsas e información errónea sobre el virus. Todo con el objetivo de brindar información valiosa a los necesitados.

“Hoy lanzamos una alerta SOS con la OMS para que los recursos sobre #coronavirus sean fácilmente accesibles”, anunció Google.

“Cuando las personas buscan información relacionada en Google, encontrarán la alerta en la parte superior de la página de resultados con acceso directo a consejos de seguridad, información, recursos y actualizaciones de Twitter de la OMS”, agregaron.

Al mismo tiempo, la compañía entregará $250 mil dólares en ayuda de la Cruz Roja China y lanzó una campaña de ayuda que ya ha reunido alrededor de $800 mil dólares.

To help support relief efforts, @Googleorg issued a $250,000 direct grant to the Chinese Red Cross. Additionally we launched an internal campaign inviting Googlers to donate. So far, https://t.co/ldmgae16C7 and Googlers have raised over $800K USD (3.5M rmb).

Por ahora la alerta no se ha desplegado en las búsquedas en español, pero en inglés entrega tips de seguridad.

