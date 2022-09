Entornointeligente.com /

Google homenageia 200 anos de independência do Brasil Página principal do maior site de buscas amanheceu com homenagens à bandeira brasileira. Por g1

07/09/2022 06h44 Atualizado 07/09/2022

A página principal do Google , conhecida como «Doodle», amanheceu nesta quarta-feira (7) com uma homenagem aos 200 anos da independência do Brasil.

Ao clicar no gadget, o internauta é levado a uma página específica que apresenta resultados sobre a história e as comemorações do 7 de setembro.

'Independência ou Morte': quadro mais famoso do Museu do Ipiranga idealiza fato histórico; saiba o que é real ou não

O link também se propõe a responder «Qual é o significado do 7 de setembro» e algumas outras como «Qual o motivo para comemorar o Dia da Pátria no dia 7 de setembro?».

Hoje diversos eventos já estão previstos para acontecer em todo o Brasil. Veja sobre eles aqui

