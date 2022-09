Google envía 250 mil dólares por error a un hacker

Entornointeligente.com /

El ingeniero en seguridad Sam Curry, que se describe a sí mismo como un «hacker», informó que Google le envió por error 250.000 dólares.

«Han pasado un poco más de tres semanas desde que Google me envió aleatoriamente 249.999 dólares y todavía no he escuchado nada en el ticket de soporte».

¿Hay alguna forma en que podamos contactar a Google?», escribió la semana pasada a través de su cuenta de Twitter . «Está bien si no lo quieres de vuelta», bromeó.

Curry suele recibir ingresos relacionados con los agujeros de seguridad y las vulnerabilidades de diversas compañías tecnológicas, una práctica en la que las empresas pagan a terceros por su ayuda para encontrar debilidades en su software.

Sin embargo, aseguró, citado por NPR , que no pudo encontrar un vínculo entre la búsqueda de recompensas por errores para Google y la suma depositada en su cuenta bancaria y que se trataba de un error.

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google ?

(it's OK if you don't want it back…) pic.twitter.com/t6f7v5erli

— Sam Curry (@samwcyo) September 14, 2022 Asimismo, señaló que, en caso de que el gigante tecnológico tarde demasiado tiempo en comunicarse con él, podría tener que mover el efectivo a una cuenta bancaria separada para evitar pagar impuestos.

En una declaración al medio, un portavoz de Google confirmó las sospechas de Curry. «Nuestro equipo recientemente realizó un pago a la parte equivocada como resultado de un error humano.

Agradecemos que el socio afectado nos los comunique rápidamente y estamos trabajando para corregirlo», explicó y añadió que la empresa tiene la intención de recuperar el dinero.

