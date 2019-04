Google disolvió su consejo de ética destinado a la Inteligencia Artificial

Entornointeligente.com / La compañía aseguró que la disolución es una oportunidad para encontrar la manera de incluir las partes externas adecuadas a dicho desarrollo El consejo fue cancelado después de la polémica generada en torno a los integrantes que lo conformaban (Foto: Archivo) La compañía multinacional Google, disolvió su consejo asesor externo de ética destinado para el monitoreo del uso de la inteligencia artificial , esto a una semana de la selección de los miembros que conformarían la junta. De acuerdo con la información publicada por el portal digital Vox , el consejo denominado como Advanced Technology External Advisory Council (ATEAC) no rebasó la semana de vida a causa de las polémicas generadas al rededor de su funcionamiento como de los integrantes que formarían el consejo. La junta incluyó a algunos académicos destacados en diferentes campos que van desde la inteligencia artificial a la filosofía y de la psicología a la robótica. Sin embargo también incluía miembros con historial político , entre ellos la de la figura ultra conservadora del partido Republicano de Estados Unidos, Kay Coles James presidenta de la Fundación Heritage. Se sabe que el gabinete estaría integrado por ocho miembros, siendo la ultra conservadora que apoyó de manera abierta la retórica en contra de la comunidad LGBTQ. Los desacuerdos ocurrieron debido a los comentarios generados por la mujer y su escepticismo sobre ante el cambio climático y la comunidad transexual. Durante sus días en funcionamiento, los miembros se reunieron cuatro veces en el transcurso de 2019 con la intención de replantear las preocupaciones de la Inteligencia Artificial de Google. Entre las previsiones se encontraban el cómo l a IA puede ser habilitada por estados autoritarios, pues los algoritmos pueden producir resultados dispares, que podrían ser utilizados en aplicaciones militares. Desde el principio, la junta especializada se encontró con problemas, el primero de ellos fue la acción de miles de empleados de Google, quienes firmaron una petición para remover de su posición Coles James y la inclusión del CEO de la compañía de aviones no tripulados Dyan Gibbens. De acuerdo con la declaración de Vox, un portavoz de la compañía Google dijo al medio que se había llegado a la decisión de disolver el panel por completo. “Está claro que en el entorno actual, ATEAC no puede funcionar como queríamos. Así que estamos terminando el consejo y volviendo a la mesa de dibujo. Continuaremos siendo responsables sobre temas importantes que AI plantea”, dijo al medio. Con suerte, la cancelación del consejo no repercutirá en el trabajo y desarrollo que hasta el momento se ha logrado por parte de los ingenieros de Google , incluso no representa un retroceso, si no una oportunidad para encontrar la manera de incluir a las partes externas interesadas. LINK ORIGINAL: Tenemos Noticias

