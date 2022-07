Google despede engenheiro que disse que a Inteligência Artificial tem sentimentos

Entornointeligente.com /

A Google despediu esta sexta-feira um engenheiro que veio a público dizer que a Inteligência Artificial da empresa tem sentimentos. Desde aí que a Google nega que as afirmações de Blake Lemoine sejam verdade. Na altura, Lemoine foi colocado em licença paga por violar a política de confidencialidade da empresa.

No mês passado, Blake Lemoine disse que o Lamda (The Language Model for Dialogue Applications) começa a mostrar uma consciência semelhante à dos humanos. O engenheiro disse que o Lamda mostra consciência e que consegue manter conversas sobre religião, emoções e medo e acredita que por trás disto está uma mente senciente. O Lamda é uma tecnologia da Google que se consegue envolver em conversas e é a ferramenta da empresa para construir chatbots.

Para refutar as afirmações de Lemoine, a Google publicou um relatório em que diz que leva o desenvolvimento responsável de Inteligência Artificial muito a sério e que as preocupações dos funcionários são revistas «extensivamente». Disse ainda que o Lamda já passou por 11 revisões.

Subscrever No comunicado divulgado esta sexta-feira, a Google disse que as declarações de Lemoine são «infundadas» e que a empresa trabalhou com ele «muitos anos» para clarificar isto.

«Então, é lamentável que, apesar do longo envolvimento com este tópico, Blake ainda tenha optado por violar persistentemente políticas claras de emprego e segurança de dados que incluem a necessidade de proteger as informações do produto «, diz ainda o comunicado.

«Desejamos tudo de bom a Blake», termina o comunicado.

Blake Lemoine não é o primeiro engenheiro da Google a dizer que a Inteligência Artificial da empresa se está a tornar mais consciente.

