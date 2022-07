Entornointeligente.com /

Google demite engenheiro por ter dito que programa de Inteligência Artificial da empresa tem consciência Companhia já tinha afastado Blake Lemoine no mês passado. Gigante de tecnologia afirma que ele violou políticas internas e que considera suas alegações «totalmente infundadas». Por Reuters

23/07/2022 08h31 Atualizado 23/07/2022

1 de 1 Blake Lemoine acredita que o LaMDA – programa de IA do Google – tem personalidade, direitos e desejos. — Foto: THE WASHINGTON POST VIA GETTY IMAGES Blake Lemoine acredita que o LaMDA – programa de IA do Google – tem personalidade, direitos e desejos. — Foto: THE WASHINGTON POST VIA GETTY IMAGES

O Google informou na sexta-feira (22) que demitiu um engenheiro de software que alegou que o chatbot de inteligência artificial (IA) da empresa, chamado de LaMDA, tem consciência.

A companhia já tinha afastado Blake Lemoine no mês passado pelo mesmo motivo.

Na sexta, o Google afirmou que Lemoine violou as políticas da empresa e que considerou suas alegações sobre o LaMDA «totalmente infundadas».

«É lamentável que, apesar do longo envolvimento neste tópico, Blake ainda tenha optado por violar persistentemente políticas claras de segurança de dados que incluem a necessidade de proteger as informações do produto», disse um porta-voz do Google em um e-mail à Reuters.

No ano passado, o Google disse que o LaMDA – Language Model for Dialogue Applications – foi construído com base em pesquisas da empresa que mostram que modelos de linguagem baseados em Transformers, treinados a partir de diálogos, podem aprender a falar sobre qualquer assunto.

O Google e muitos cientistas renomados foram rápidos em dizer que a opinião de Lemoine é equivocada, afirmando que o LaMDA é simplesmente um algoritmo complexo projetado para gerar uma linguagem humana convincente.

A demissão de Lemoine foi relatada pela primeira vez pela Big Technology, uma newsletter de tecnologia e sociedade.

