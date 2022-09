Google anuncia por error cuál será la final del Mundial

Entornointeligente.com /

El 20 de noviembre comenzará el Mundial de Qatar, pero Google mostró durante unas horas qué selecciones jugarían una hipotética final del torneo. Al menos eso es lo que se desprendía de una consulta efectuada en el buscador, cuya respuesta incluía entre los próximos eventos que se celebrarán en el estadio de Lusail la final del Mundial y el nombre de los dos finalistas.

Si se buscaba ‘estadio Lusail eventos’ en Google, el resultado arrojaba entre sus respuestas los seis partidos de la primera fase del Mundial que se celebrarán en ese estadio, un encuentro de octavos, otro de cuartos y una de las semifinales, que también tienen como sede este campo, y la final del torneo. La sorpresa aparecía con este último partido, ya que Google daba por hecho que lo disputarán Brasil y Francia.

💭 Busquen «estadio Lusail eventos» en Google y miren el calendario.

Sí, el 18 diciembre, día de la final de Qatar 2022, ya sale con dos selecciones: Brasil-Francia.

Increíble. 😳 pic.twitter.com/TBfOnEHLTc

— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 25, 2022

En la misma búsqueda, junto a ese hipotético Brasil-Francia del 18 de diciembre, otro resultado que ofrecía Google para ese día era TBC vs TBC. Es decir, que los equipos para ese partido todavía no están confirmados. Horas después, Google corrigió el error y entre los resultados de la búsqueda para ‘estadio Lusail eventos’ ya no aparecen Brasil y Francia como finalistas.

Los seis encuentros de la primera fase que se celebrarán en el estadio de Lusail son el Argentina-Arabia Saudí (22 de noviembre), Brasil-Serbia (24), Argentina-México (26), Portugal-Uruguay (28), Arabia Saudí-México (30) y Camerún-Brasil (2 de diciembre).

Con información de AS.com

