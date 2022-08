Gonzaléz: Lo importante es retomar las negociaciones

Entornointeligente.com /

«Estamos haciendo todo el esfuerzo para destrabar lo que haya que destrabar y poder retomar el proceso de negociación, no para sentarnos a hablar sino para obtener resultados para los venezolanos a través de los hechos». Así lo aseguró en entrevista radial ofrecida este miércoles Stalin González, representante de la Delegación de la Plataforma Unitaria. Aclaró que aunque toda negociación es compleja es fundamental avanzar en este proceso para «lograr acuerdos que garanticen mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, conseguir condiciones políticas, derechos fundamentales y mejorar la economía del país. Solo de esta manera todos los venezolanos podremos ver un cambio positivo en nuestra calidad de vida. Venezuela rompió con el Madurismo hace rato porque no puede garantizar la recuperación del país, por ello todos estamos llamados a trabajar por mejorarlo». Aunque González reiteró que para beneficiar el reinicio de la negociación no se pueden ofrecer declaraciones de los avances logrados, dejó claro que todos los esfuerzos se están dando. «Las negociaciones públicas han sido parte del problema. Este proceso no debe ser secreto pero sí debe ser discreto», aseguró. El también Dirigente Nacional de Un Nuevo Tiempo insistió en que se debe poner a la gente en el centro de la negociación. https://twitter.com/800Noticias_/status/1565010098241544192 Con información de Nota de prensa

