Gonzalo «Pipita» Higuaín, entre lágrimas, anunció su retiro del fútbol profesional

Gonzalo «Pipita» Higuaín anunció este lunes en conferencia de prensa su retiro oficial del fútbol después de 17 años de carrera.

El argentino dejará la actividad profesional a sus 34 años, luego de haber pasado por River Plate, Real Madrid, Napoli, Chelsea, Juventus, Milan e Inter Miami.

Así lo comunicó a la prensa: «Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos».

«»Siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí, y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí, muchas gracias a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós», dijo, antes de quebrar en llanto.

«LLEGÓ EL DÍA DE DECIR ADIÓS AL FÚTBOL», de esta manera, Gonzalo Higuaín anunció su retiro. pic.twitter.com/QURJv0Umxm

— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2022 Además de una destacada trayectoria por Europa, Higuaín quedó en el quinto puesto de los máximos goleadores históricos de la selección argentina. Con la albiceleste llegó a una final del mundo en 2014 y a dos de la Copa América (2015 y 2016).

En su última temporada como futbolista, el delantero sumó 14 goles y tres asistencias en 26 partidos con la camiseta del Inter Miami.

