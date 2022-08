Gonzalo de la Carrera tras golpes a Alexis Sepúlveda: afirma que cometió «grave error», pero insiste que fue agredido

Entornointeligente.com /

El diputado Gonzalo de la Carrera se refirió a los golpes que propinó este martes al vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda (Partido Radical). En un comunicado, expresó que cometió «un grave error», pero indicó que fue una reacción al ser agredido por Sepúlveda, lo que otras versiones desmientes.

«A partir de una injusta interpretación del reglamento de la Cámara, finalizada la sesión, me acerqué a la testera donde se produjo una discusión y un altercado con el diputado Alexis Sepúlveda, en la cual, él me agredió -verbal y físicamente-, hechos por los que me defendí», indicó De la Carrera en la declaración.

«Lamento el mal momento vivido por mi bancada, sus colaboradores, pero principalmente a mis electores. A todos ellos, les pido disculpas y me despido esperanzado de que el proceso y las evidencias se muestren pronto públicamente y demuestren lo que verdaderamente ocurrió en esta lamentable situación», cerró en el comunicado.

Recordemos que por el hecho, los diputados del Partido Republicano expulsaron de su bancada a De la Carrera.

Versión de la diputada Riquelme La diputada Marcela Riquelme (IND-CS) denunció en un punto de prensa que el exmiembro de Republicanos la insultó. Según relató, pidió un «punto de reglamento» por insultos de De la Carrera contra la ministra del Interior, Izkia Siches , en el marco de una Comisión Especial.

«Me acerqué a la Mesa y le pregunté a Alexis Sepúlveda y a Claudia Mix cuántas veces se puede llamar al orden a un diputado antes de pasar a otro tipo de sanciones y la respuesta que me dieron es que era por cada sesión», narró Riquelme.

«Se nos cruza el diputado De la Carrera y le dice al diputado Soto: ‘hay estúpidas que llegan tarde y que vienen a llamar la atención’, refiriéndose a mí obviamente y yo le dije ‘oye qué te pasa, por qué me estás tratando de estúpida'», prosiguió la diputada en su relato.

«El diputado Alexis Sepúlveda le dice a De la Carrera ‘por qué tan violento’, y en ese momento el diputado De la Carrera le da un puñete en la cara, en el ojo, le dio una patada. Nadie esperaba eso, nadie podría prever una situación así», complementó.

