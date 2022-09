Gonzalo Castillo y cuñado de Danilo incluidos en demanda federal que pide prohibir elecciones dominicanas en Estados Unidos

Entornointeligente.com /

NUEVA YORK._ El ex candidato presidencial del PLD en las elecciones 2020, Gonzalo Castillo y el cuñado del ex presidente Danilo Medina, Marcos Vinicio Montilla Espinal (El Pulpo MM), que dirige la regional del partido morado en Nueva Jersey, fueron incluidos en una demanda en la corte federal de Pensilvania que pide también prohibir las elecciones dominicanas en Estados Unidos en 2024.

Castillo, quien era Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Montilla, hermano de la entonces primera dama, Cándida Montilla de Medina, se suman a una importante lista de otros dirigentes peledeístas y ex funcionarios de la Junta Central Electoral (JCE) acusados en la demanda original que fue enmendada esta semana por los abogados Albert Robles y Timothy M. Kolman, especialistas en derechos civiles y constitucionales y que representan al doctor Yomare Polanco, ex candidato a diputado de ultramar del PLD en los comicios del 5 de julio 2020.

Los primeros acusados son el estado dominicano, la JCE, el presidente del PLD en Nueva York, Francisco Cortorreal (Frank), el coordinador de campaña 2020, Francisco Fernández, Gilberto Antonio Cruz Regil Herasme, ex encargado del voto dominicano en el exterior, Julio César Castaños Guzmán, ex presidente de la JCE, También los funcionarios cancelados y suspendidos de la JCE en los Estados Unidos, Yohanna Leonidas Tineo, Estévez, Fernando Núñez, Sara Lina Machado, Gisela Almonte y Sublime Larancuent, quienes fueron jefes operativos, administrativos y coordinadores que dirigieron las elecciones y manejaron los fondos millonarios para el montaje de los comicios.

En el expediente, figuran además, los dirigentes nacionales del PLD, Temistocles Montas, Alexis Lantigua, los ex cónsules generales en Nueva York, Félix Antonio Martínez (Rony) y Carlos Castillo, Juan Aquino, José Joaquín Mota Fernández, y Wilson Díaz Cuevas.

La demanda imputa a los organizadores de las elecciones en el exterior de cometer desfalcos millonarios a los fondos asignados a la JCE para el montaje del torneo electoral, y crear un enorme caos electoral en la circunscripción #1 de Estados Unidos para socavar el triunfo de Polanco, desacatando un dictamen del Tribunal Superior Electoral (TSE) que ordenó el reconteo de miles de votos nulos, observados y sin contar que quemaron, desaparecieron y trituraron parea no obedecer a los jueces electorales supremos.

Desde entonces, Polanco ha mantenido una ardua lucha por la restitución de los violados derechos constitucionales de los votantes en territorio estadounidense y reclamando que se haga justicia a los responsables del caos que se registró con evidencias en Nueva Jersey, Washington DC y Pensilvania, puntos focales donde operó la que Yomare describe como mafia electoral que actuó al estilo el hampa del crimen organizado.

La demanda modificada con la enmienda fue sometida en la Corte Federal del Distrito Este de Pensilvania con sede en Filadelfia.

«Como se alegó anteriormente, el demandante sufrió y continúa sufriendo daños severos e irreparables debido a las violaciones de los demandados», explica la demanda.

Los abogados representantes de Polanco sostienen en el reclamo legal que al continuar con la campaña y celebrar elecciones para el año 2024, los demandados agravan aún más el daño sufrido por el demandante.

En su petición a la corte federal, los juristas argumentan que «el demandante solicita respetuosamente, a la luz de la actividad de crimen organizado descrita en el presente, que este honorable tribunal prohíba a los demandados celebrar elecciones o hacer campaña para las elecciones de la República Dominicana dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos».

Los abogados explican que esta es una acción de primera enmienda a una demanda previa que fue sometida en el mismo tribunal federal el 30 de junio 2022.

