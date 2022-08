Gonzalo Alegría propone nuevo cuerpo de seguridad municipal llamado vigilante jurado

Entornointeligente.com /

En entrevista con Andina Canal Online , indicó que no ofrece propuestas demagógicas como comprar más motos y cámaras de video vigilancia, porque constituye más de lo mismo, sino que hacer que el presupuesto municipal funcione de manera correcta. «Vamos a hacer concursos públicos para que las empresas de seguridad examinen a los actuales serenos psicólogica y físicamente y verifiquen que no tengan un prontuario judicial. Una vez hecho esto la metropolitana le pagará a todos los distritos el curso de vigilante privado durante cuatro meses, esos serenos serán formados y saldrá un nuevo cuerpo que será el vigilante jurado», indicó. En ese sentido, explicó que este vigilante jurado ganará más porque se le pagará un bono por trabajo peligroso, pero que también tendrá que hacer arrestos y perseguir a los delincuentes. Lea también: [ JNE invita a candidatos a participar de los debates que organizará por Elecciones 2022 ] «(Los serenos) ya no robarán mercancías al ambulante o precintar locales, porque no estamos para reprimir a los ciudadanos, tenemos que acabar con la delincuencia y para eso usaremos a nuestro equipo y los delincuentes los entregaremos a la policía y a los fiscales», agregó. Alegría Varona señaló que el gran problema del actual serenazgo municipal es que no tiene competencia en materia de seguridad y no puede poner multas o arrestar a alguna persona. «Entonces, estamos gastando una fortuna en serenos y en ponerles motos y autos pero para no ayudarnos en la seguridad», refirió. Asimismo, se mostró convencido de que este nuevo cuerpo de vigilancia municipal si debe portar armas, siempre y cuando pasen por un proceso de cualificación de las personas. (FIN) JCC/JCR Más en Andina: ?? La @ONPE_oficial recordó que no será obligatorio la presentación del carnet de vacunación contra el covid-19 para el ingreso a los locales de votación y ejercer el derecho al sufragio. https://t.co/B67VqJK7mQ pic.twitter.com/G9WOlyOh7k

