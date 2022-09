Gonzalo Alegría plantea potenciar el servicio de mototaxi en la ciudad de Lima

Entornointeligente.com /

Indicó que el transporte público en Lima es un drama y ya colapsó, siendo un servicio bastante deficiente para una ciudad tan grande como la capital del país. «Yo quiero llegar a acuerdos para potenciar el mototaxi, yo creo que la gente no viaja de seis en seis, ni cinco en cinco en autos, la familias son nucleares. El mototaxi ocupa menos y es menos caro, queremos pasar hacia un mototaxi eléctrico de calidad y barato», dijo en entrevista con Andina Canal Online. En ese sentido, indicó que no se debía «satanizar» a este tipo de servicio, sino que debía mejorar los controles de seguridad y hacerlo más decente como ocurre en otras ciudades como Hong Kong. Lea también: [ JNE invita a candidatos a participar de los debates que organizará por Elecciones 2022 ] «En el Perú hay casi 470,000 motataxis, entonces mucha gente vive de eso y lo que hay que hacer es convertirlo en un servicio de calidad», precisó. Centro Histórico En otro momento, precisó que el Centro Histórico de Lima está bien mantenido y cuenta con un patrimonio cultural importante, pero que, lamentablemente, «no sabemos ponerlo en valor». «Al contrario, el actual alcalde hizo todo peatonal, pero eso no es tan sensato porque un turista o persona mayor no caminará 20 cuadras con bolsas y para colmo el gobierno decidió que Plaza de Armas no se puede visitar y el turismo cae», refirió. Sostuvo que para recuperar el Centro Histórico será necesario hacer un recorrido a través de un servicio de transporte como un tren pequeño y la construcción de un parque temático llamado «Mi Perú», que será a escala y donde se podrán observar las maravillas del país. (FIN) JCC/JCR JRA Más en Andina: ?? La @ONPE_oficial recordó que no será obligatorio la presentación del carnet de vacunación contra el covid-19 para el ingreso a los locales de votación y ejercer el derecho al sufragio. https://t.co/B67VqJK7mQ pic.twitter.com/G9WOlyOh7k

