Gonzalo Alegría: «Me siento preparado para salvar y reactivar Lima»

Entornointeligente.com /

–¿Por qué aspira por segunda vez a ser alcalde de la capital? –La gente quiere honestidad, capacidad de gestión y sensibilidad humana, yo prometo que de salir elegido voy a tener cabildos abiertos todos los jueves, de 7:00 a 19:00 horas, voy a estar accesible. Sé gestionar municipalidades, empresas públicas y privadas. Toda esa experiencia de gestión la pongo al servicio de los vecinos por segunda vez. He visto que Lima está muy mal, y me siento preparado para salvar y reactivar Lima. –¿Qué espectro político representa su candidatura? –Represento a una corriente nueva dentro del partido, soy centro progresista, un ala moderada dentro del partido y eso es bueno para Lima en este momento. Prometo gobernar la economía con la mano derecha y gobernar la sociedad con la mano izquierda. –¿De ser elegido, qué hará para evitar actos ilegales en el municipio? –Quiero aplicar el sistema británico de nueva gestión pública, pondremos un sistema de gestión documental de carácter digital a los documentos, no solo de Lima Metropolitana, sino también de otros distritos. Queremos darle el sello de tiempo y firma digital electrónica a todos los funcionarios y se verá dónde están las irregularidades. Además, todos los que trabajen bien tendrán un puntaje alto y recibirán bonos y gratificaciones; los que se porten mal, perderán puntos; y si cometen delitos, serán excluidos de la función pública. –¿Qué hará para combatir la inseguridad en una eventual gestión frente al municipio? –El gran problema es que el serenazgo no tiene competencias en materia de seguridad, no puede poner multas, no puede arrestar a nadie, no puede hacer prácticamente nada. Queremos acabar con la figura del sereno, pero transformándola. Haremos concursos públicos para que empresas de seguridad examinen a los actuales serenos psicológica y físicamente y tengan un buen currículo, que no tengan un prontuario judicial. Una vez hecho esto, la municipalidad les pagará a todos los distritos el curso de vigilante privado durante cuatro meses. Esos serenos serán formados en uso de armas, en artes marciales y, finalmente, saldrá un nuevo cuerpo que será el vigilante jurado. El vigilante jurado ganará más porque se le pagará un bono por peligrosidad, pero tiene que hacer arrestos, tiene que perseguir delincuentes, tenemos que acabar con la delincuencia y para eso usaremos a nuestro equipo y lo entregaremos a la justicia. A veces se captura al delincuente y luego sale, para eso tendremos un cuerpo de abogados muy pequeño, dos abogados fijos y algunos becarios, para que sumen delitos, no queremos que los vecinos no vayan a denunciar porque es complejo; en cambio, viene la municipalidad y el defensor del vecino suma los casos y hace demandas colectivas. –¿Usted sí ve posible un vigilante jurado que use armamento? –Totalmente posible. Hay que cualificarlos, hay que evitar que gente que son malos serenos usen armas, ellos irán con chaleco antibalas, con sus armas, a intentar defender. Vamos a renovar la seguridad. –¿Qué añadiría o quitaría de las reformas de transporte que se han hecho? –El transporte público es un drama y en Lima ya colapsó y es bastante deficiente, quiero llegar a acuerdos para potenciar el mototaxi, este ocupa menos y es menos caro, queremos pasar a un mototaxi eléctrico de calidad y barato. No debemos satanizar al mototaxi, tenemos que mejorar los controles de seguridad, hacerlo decente, en el Perú hay cerca de 470,000 motataxis, entonces mucha gente vive de eso y lo que hay que hacer es convertirlo en un servicio de calidad. –¿Cuáles son sus planteamientos respecto al Centro Histórico? –El Damero de Pizarro está bien mantenido, tenemos un patrimonio bien bonito, pero no sabemos ponerlo en valor; al contrario, el actual alcalde hizo todo peatonal, pero eso no es tan sensato. Tenemos que hacer un trencito que haga un circuito y un parque temático que llamaremos Mi Perú, que será a escala y donde se podrán visitar varias ciudades del país. –¿Cómo se enfocará el tema de la limpieza? –El primer plan es renovar el contrato de recojo de basura en Lima, resulta que tenemos una empresa extranjera que lleva siete años y su contrato se ha vencido. Debemos revisar esos temas para evitar corrupción y malos manejos, hay que hacer un concurso público y mejorar la recogida de basura. –¿Qué haría desde la municipalidad para lograr más espacios públicos? –Queremos hacer un parque temático en Pachacamac, que estará cerca del Museo de la Nación, que se llamará Parque Incas, donde hay inversiones extranjeras interesadas y también está prevista la ampliación de playas de Lima. Lo que tenemos que hacer son rompeolas para alejar el mar y generar la nueva playa. –¿Algún otro tema que quiera resaltar? –Hay que gobernar Lima con la mano derecha en el caso de la economía y con la mano izquierda lo social, y buscar gente honrada con capacidad de gestión y con un gran amor por Lima. El candidato a la alcaldía de Lima considera que la modernización de la gestión pública en la ciudad capital garantizará un buen manejo de los recursos con la finalidad de destinarlos a obras de calidad. (FIN) DOP/JCC Más en Andina: ?? El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, arribará hoy a la ciudad de Corani, provincia de Carabaya, en Puno, para liderar una reunión ejecutiva con autoridades locales y organizaciones sociales de la provincia. https://t.co/lFEhenhysN pic.twitter.com/7GIe5DUZXM

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 1, 2022 Publicado: 1/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com