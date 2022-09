Gonçalo Ramos chamado pela primeira vez à selecção nacional

Entornointeligente.com /

Gonçalo Ramos, avançado do Benfica, foi convocado pela primeira vez pelo seleccionador português, entrando para o lugar deixado livre na convocatória por Rafa, que nesta segunda-feira renunciou à selecção nacional.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol deu conta da chamada do avançado «encarnado», autor de oito golos já na presente temporada, quatro na I Liga e outros quatro nas pré-eliminatórias para a Liga dos Campeões.

«O seleccionador nacional, Fernando Santos, convocou hoje Gonçalo Ramos para integrar a equipa das ‘quinas’ na dupla jornada da Liga das Nações», lê-se no site oficial da FPF, que detalha que o avançado conta 18 internacionalizações pela selecção sub-21.

A equipa das «quinas» realiza nesta terça-feira o primeiro treino do estágio, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 17h30, depois da concentração, à qual não vai comparecer Rafa, que estava convocado mas que anunciou a sua «indisponibilidade» para representar a selecção lusa.

Antes, Fernando Santos já tinha substituído o lesionado Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) pelo também lateral esquerdo Mário Rui (Nápoles).

Depois dos quatro jogos de Junho (1-1 em Espanha, 4-0 à Suíça, 2-0 à República Checa e 0-1 na Suíça), Portugal segue no segundo lugar do Grupo A2, com sete pontos, a um da líder Espanha e com mais três do que os checos e quatro face aos helvéticos.

Nas duas últimas rondas, a formação das «quinas» defronta os checos, no sábado, em Praga, sem João Cancelo, que vai ter de cumprir um jogo de castigo, e fecha com os espanhóis, três dias depois, a 27, no Estádio Municipal de Braga, com ambos os jogos agendados para as 19h45 (em Lisboa).

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com