Eleições Israel x Palestina Leandro Lo Adolescente atropelado Risco de recessão Gols do Fantástico: Palmeiras vence mais uma e segue líder isolado do Brasileirão O Fluminense também venceu e está na briga pelo título. Cano, do tricolor carioca, é o artilheiro isolado do campeonato. Por Fantástico

08/08/2022 00h04 Atualizado 08/08/2022

Os gols do domingo no Brasileirão

O Palmeiras venceu o Goiás por 3 a 0 e segue líder isolado do Brasileirão. Quem também venceu foi o Fluminense. O tricolor carioca bateu o Cuiabá por 1 a 0 e está na briga pelo título. Cano, do Flu, é o artilheiro isolado do campeonato.

Veja os Gols do Fantástico no vídeo acima .

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com