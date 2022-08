Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fato ou Fake Mega-Sena Circuito Sertanejo Rock in Rio Gols do Fantástico: Flamengo vence o Botafogo e reassume a vice-liderança No Morumbi, o Fortaleza bateu o São Paulo por 1 a 0. Veja os gols deste domingo (28). Por Fantástico

29/08/2022 00h03 Atualizado 29/08/2022

Flamengo vence clássico e assume vice-liderança do Brasileirão

O Flamengo reassumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro ao vencer o clássico contra o Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos, gol de Vidal.

No Morumbi, o Fortaleza bateu o São Paulo por 1 a 0. O nome da partida foi o goleiro Fernando Miguel, que fez quatro defesas espetaculares e garantiu a vitória do time cearense.

América-MG e Atlético-MG ficaram no 1 a 1, no Independência. O América-MG, que saiu atrás no placar, teve a chance de virar, mas desperdiçou um pênalti.

Pela Série B, o Bahia venceu o Vasco por 2 a 1, de virada, na Arena Fonte Nova.

Veja todos os gols do domingo no vídeo acima, incluindo o Gol do Fantástico.

Ouça os podcasts do Fantástico

ISSO É FANTÁSTICO

O podcast Isso É Fantástico está disponível no g1 , Globoplay , Deezer , Spotify , Google Podcasts , Apple Podcasts e Amazon Music trazendo grandes reportagens, investigações e histórias fascinantes em podcast com o selo de jornalismo do Fantástico: profundidade, contexto e informação. Siga, curta ou assine o Isso É Fantástico no seu tocador de podcasts favorito. Todo domingo tem um episódio novo.

PRAZER, RENATA

O podcast 'Prazer, Renata' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Prazer, Renata' na sua plataforma preferida. Toda segunda-feira tem episódio novo.

BICHOS NA ESCUTA

O podcast 'Bichos Na Escuta' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Bichos na Escuta' na sua plataforma preferida. Toda quinta-feira tem episódio novo.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com