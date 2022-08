Entornointeligente.com /

Golpe milionário: veja quadros levados de idosa após ela ser extorquida e roubada por 'videntes' contratados pela filha De acordo com vítima, obras levadas têm valores entre R$ 150 mil e R$ 300 milhões. Dos 16 quadros, três foram recuperados; outros foram vendidos para o Malba, Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Por g1

10/08/2022 09h39 Atualizado 10/08/2022

Filha é presa por golpe estimado em R$ 725 milhões contra a mãe

Uma idosa do Rio de Janeiro foi vítima de um golpe milionário após a filha dela contratar pessoas que se passaram por videntes para convencer a senhora a passar por um «trabalho espiritual». De acordo com a polícia, a mulher descobriu que se tratava de uma farsa e passou a sofrer ameaças. Ela perdeu milhões de reais entre pagamentos e extorsão de bens roubados.

A filha da senhora e outras três pessoas foram presas. Alguns dos quadros levados, de artistas renomados, como «Sol Poente», de Tarsila do Amaral, foram recuperados. Também foram levadas obras de Di Cavalcanti, Cícero Dias, Antônio Dias e Alberto Guignard.

Entenda como ocorreu idosa sofreu golpe milionário com falsas videntes

Três obras foram recuperadas em São Paulo. Outras ainda não, pois foram vendidas para o Museu de Arte Latino-Americano, em Buenos Aires. De acordo com a idosa vítima do golpe, as obras levadas têm valores entre R$ 150 mil e R$ 300 milhões.

Veja quais obras que foram levadas:

«Sol Poente», de Tarsila do Amaral

1 de 3 Quadro recuperado na Operação Sol Poente — Foto: Reprodução Quadro recuperado na Operação Sol Poente — Foto: Reprodução

«Pont Neuf», de Tarsila do Amaral

2 de 3 Quadro 'Pont Neuf» de Tarsila do Amaral — Foto: Reprodução Quadro 'Pont Neuf» de Tarsila do Amaral — Foto: Reprodução

«O Sono», de Tarsila do Amaral

3 de 3 Quadro 'O Sono', de Tarsila do Amaral — Foto: Reprodução/TV Globo Quadro 'O Sono', de Tarsila do Amaral — Foto: Reprodução/TV Globo

Elevador Social, de Rubens Gerchman O Menino, de Alberto Guignard Mascaradas, de Di Cavalcanti Maquete Para Meu Espelho, de Antônio Dias Aquarela sem título, de Cícero Dias Coruja ao Luar, de Kao Chi-Feng Ela, aquarela, de Cícero Dias Porto de Pesca rem Hong-Kong, de Kao Chien-Fu Mulher na Igreja, de llya Glazunov Desenho representando uma paisagem, 1935, de Alberto Guignard Église Saint Paul, de Emeric Marcier Retrato, de Michel Macreau Rue des Rosiers, de Emeric Marcier

