ROMA. – É il numero 3 del golf mondiale ma anche l’emblema del team Europe in Ryder Cup e colui che più di tutti, insieme a Tiger Woods, si è ribellato all’avanzata economica della Superlega araba.

Rory McIlroy, campionissimo del green, sarà tra i protagonisti della 79esima edizione dell’Open d’Italia in programma dal 15 al 18 settembre 2022 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), teatro nel 2023 della Ryder Cup.

Per la prima volta nella sua carriera, il nordirlandese sarà tra i protagonisti dell’Open d’Italia. «Non vedo l’ora di arrivare a Roma, una città ricca di storia così come storico è l’Open d’Italia. Ho sentito e visto che i tifosi sono molto appassionati, ho voglia di scendere in campo e vivere una nuova sfida», la felicità di McIlroy. Che è reduce dal terzo trionfo in carriera in FedEx Cup (impresa mai riuscita prima a nessuno).

Ad Atlanta, il 33enne di Holywood ha battuto perfino Scottie Scheffler e l’exploit, nell’ultimo appuntamento del PGA Tour 2021-2022, gli ha fruttato 18 milioni di dollari. «Siamo entusiasti e orgogliosi di averlo in gara. Impreziosirà un field di altissimo livello e tutti gli appassionati potranno guardare da vicino le sue prodezze. McIlroy è solo il primo top player di un torneo attesissimo che rappresenterà un grande spettacolo», la soddisfazione di Franco Chimenti. Il numero 1 della FIG ha annunciato che nei prossimi giorni arriveranno conferme di altri campionissimi. Per un vero e proprio antipasto di Ryder Cup.

Professionista dal 2007, dopo una carriera super da dilettante – in cui spicca anche un exploit in Italia (nel 2006), al Golf Club Biella Le Betulle, in Piemonte, nell’European Amateur Championship – McIlroy in carriera vanta 22 successi sul PGA Tour (cifra comprensiva di 4 Major e 3 WGC).

Ha vinto praticamente tutto, ma non il The Masters (dove quest’anno s’è classificato secondo). Al suo attivo anche 6 presenze in Ryder Cup, con quattro successi e due sconfitte. E a Roma, tra poco più di un anno, McIlroy proverà a trascinare al trionfo il Vecchio Continente. Intanto, sarà la star della 79esima edizione dell’Open d’Italia.

