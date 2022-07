Entornointeligente.com /

CARACAS. – Tutto pronto sul green di La Lagunita Country Club! Oggi si alzerà il sipario del «Campeonato Nacional Amateur» e del «Campeonato Nacional de Profesionales», i tornei si estenderanno fino al 31 luglio.

I migliori golfisti del Venezuela si daranno battaglia per portare a casa la «Copa Ron Calazán». Tra i protagonisti sul green capitolino ci saranno Virgilio Paz (vincitore dell’Abierto de Venezuela 2022), Santiago Quintero (campione in carica del Campeonato Nacional Amateur), Stephanie Gelleni (campionessa in carica del Campeonato Nacional Amateur, in bacheca ne ha cinque), Vanessa Gilly, Ivanna Flores, Claudia Perazzo ed altri.

Nel Campeonato Nacional de Profesionales invece ci saranno pezzi da novanta come l’italo-venezuelano Denis Meneghini, che nella stagione 2021-2022 ha chiuso in cima alla classifica del ranking nazionale. Oltre all’italo-venezuelano ci saranno Carlos Berastegui (vincitore del Campeonato Nacional nel 2018), Amauriel Fernández, Richard Rojas.

L’evento che andrà in scena sul green di La Lagunita Country Club segnerà l’inizio della stagione 2022-2023 del golf nazionale.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

