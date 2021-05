GOLES Táchira vs. Always Ready (7-2): resumen, anotaciones e incidencias del partido por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2021 | FUTBOL-INTERNACIONAL

Entornointeligente.com / El Deportivo Táchira goleó este miércoles por 7-2 al Always Ready boliviano y quedó más cerca de los octavos de final de la Copa Libertadores al asumir el liderato del Grupo B con 9 puntos de 15 posibles.

Con los mismos seis persiguen al conjunto venezolano Internacional, Always y Olimpia, lo que deja abierta todas las opciones en el grupo a falta de una jornada.

Los tachirenses, que han ganado todos los partidos jugados en su casa, el estadio de Pueblo Nuevo, comenzaron a mostrar su control en la cancha a los 12 minutos de haberse iniciado el juego con un gol del delantero panameño Freddy Góndola, quien además figuró como la estrella al marcar otra diana en el minuto 46.

La goleada de los tachirenses vino marcada cada 10 o 15 minutos frente a un Always Ready que se mostró desconcertado y sin precisión en la cancha, pese a haber intentado activar la ofensiva en el segundo tiempo del partido y marcar dos dianas para su equipo.

El conjunto venezolano, que ha tenido un desempeño regular en la temporada, supo aprovechar en esta jornada cada ventaja que le dio el boliviano, un equipo que en el minuto cuarenta intentó reponerse con dos claros disparos al arco que fueron muy bien respondidos por el arquero del Táchira Cristopher Valera.

Otro de los momentos estelares del partido fue cuando el panameño Góndola asistió al joven Yerson Chacón, quien jugaba su primer partido internacional como titular, para marcar el tercer gol.

El primer tiempo del partido culminó con un resultado de 4-0, y aunque el DT del conjunto boliviano Omar Asad hizo tres cambios para iniciar los segundos 45 minutos, en los primeros segundos el Táchira marcó su quinto gol.

Always Ready respondió segundos después con su primer gol y a los 55 marcó el segundo con el delantero brasilero Vander Sacramento Viera.

Táchira vs. Always Ready: revive las incidencias del partido Táchira vs. Always Ready: horarios y canales Perú: 21:00 / Fox Sports 2 México: 21:00 Colombia: 21:00 / Fox Sports 2 Argentina: 23:00 / Fox Sports 2 Chile: 23:00 / Fox Sports Uruguay: 23:00 / Fox Sports Venezuela: 22:00 / Fox Sports Bolivia: 22:00 / Fox Sports 2 ” Son tres puntos que llenan de motivación, entusiasmo, para seguir en la pelea “, celebró en la rueda de prensa postpartido el arquero Cristopher Varela. ” Fue la primera final que jugamos. Nos quedan dos “, agregó el joven guardameta de 21 años.

El gol de Cova completó una remontada iniciada por Nelson Hernández en el minuto 77, después de que los brasileños se pusieran en ventaja en el 52 con un penal ejecutado por Thiago Galhardo.

El fin de semana, ratificando la recuperación, el Táchira batió 1-0 a Estudiantes de Mérida en uno de los clásicos del fútbol venezolano, con diana del panameño Freddy Góndola.

El Always Ready, por el contrario, viene de desperdiciar una gran oportunidad al caer 2-1 como anfitrión ante Olimpia en los 3.600 metros de altitud de La Paz.

” Está muy parejo el grupo. Nadie dijo que sería fácil “, comentó a la prensa su técnico, el argentino Omar Asad. ” Estamos peleando, compitiendo (…), y vamos a seguir contra Táchira e Inter buscando la clasificación “, agregó ‘El Turco’.

El central Harold Cummings está disponible tras cumplir suspensión, mientras que Juan Carlos Arce está en observación por un golpe.

En el plantel del campeón de Bolivia figura el venezolano Robert Hernández, quien fuese jugador del máximo rival doméstico del Táchira, el Caracas FC. ” Todos los partidos para mí son especiales, pero enfrentar a Táchira es muy especial, porque es un clásico para el Caracas, y yo era el capitán del Caracas “, dijo el extremo en declaraciones publicadas en la web por el medio de comunicación boliviano Deporte Total.

Con información de EFE.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com