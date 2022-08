Goldman Sachs y JP.Morgan lanzaron pedido a Sergio Massa

Entornointeligente.com /

Si bien las primeras reacciones de los activos argentinos son positivos -porque suben ADRs, bajan los dólares financieros, suben la mayoría de los bonos con una consecuente baja del riesgo país- los analistas del mercado esperan mayores detalles de cómo el ministro conseguirá los resultados planteados como objetivos para su gestión en el corto plazo. A estas críticas también se sumó el banco brasileño BTG , que les dijo en un documento a sus clientes que » el juego de Massa tiene un montón de promesas razonables, pero no tiene carne para sostenerlas «.

Informate más Dólar: economista de IFF dijo que los mercados «se dieron por vencidos» con la Argentina «A la espera de los detalles y de las nuevas medidas económicas que se anunciarán en las próximas horas y días, nuestra primera impresión es que los anuncios carecen, una vez más, del aliento y la consistencia necesarios que exigen los retos actuales, quedándose muy lejos de lo que el plan de estabilización requeriría la actual situación macroeconómica «, amplió JPMorgan . Más adelante, el banco norteamericano considera que » frente a la urgencia, seguimos caracterizando la actual respuesta política como un esfuerzo de parcheo, carente de la consistencia y amplitud necesarias para estabilizar la economía «.

El foco, aseguran los analistas, está en la política. » Hasta ahora, la coalición política del gobierno se ha caracterizado por decisiones tardías y un estilo de ensayo y error. Esto dificulta un compromiso creíble a primera vista, a menos que vaya acompañado de lo que podrían considerarse medidas políticamente costosas al entrar en un año electoral «, dice el documento del Morgan.

Tanto en el caso de JPMorgan como en el de Goldman Sachs deslizaron la necesidad de realizar una devaluación del tipo de cambio oficial. Así dice el informe de Goldman: » Argentina necesita una combinación de políticas más convencional y disciplinada para reequilibrar la economía, y eso implica, en primer lugar, establecer una senda creíble hacia la consolidación fiscal estructural y un tipo de cambio que se permita reflejar los fundamentos macroeconómicos, lo que requeriría una audaz reducción de la represión/control financiero «.

Ayer, el ministro de Economía fue enfático respecto del tipo de cambio: » Los shock devaluatorios lo único que producen es pobreza y una enorme transferencia de recursos «. Uno de los ejes de su gestión será fortalecer las arcas del Banco Central y con eso ganar músculo para la política económica y no avanzar en una devaluación de la moneda. Esto mismo repitió Miguel Pesce, presidente del BCRA, minutos después de que finalizara la conferencia de prensa de Massa en el microcine del Palacio de Hacienda.

El banco brasileño BTG fue mucho más preciso en sus críticas , porque a cada punto opuso su dura lectura de los anuncios. Primero focalizó sobre la dupla déficit fiscal / financiamiento monetario: » Massa pareció reconocer la fragilidad del contexto, pero sus anuncios no tuvieron sustancia: el objetivo de déficit del 2,5% no tiene medidas que lo respalden, y el congelamiento de la financiación del BCRA no tiene fuentes alternativas de financiamiento «.

» El plan es probablemente agotar la participación de los bancos en las ventas del Tesoro, por lo que se expande a través de Repo/Leliq en lugar de transferencias directas, con un resultado idéntico «, analizaron. Por el lado de las reservas, -sigue BTG-, «las medidas para incentivar las exportaciones fueron menores, sólo se anticiparon a las exportaciones, sin ajuste cambiario».

Respecto del anuncio del Repo, BTG sostiene que » probablemente tendrán costos prohibitivos, exigiendo garantías por al menos 10 veces el efectivo obtenido «. Respecto de este punto, un funcionario que acompañará a Massa en su gestión contó después de la conferencia que los Repo podrían ser para recompra de títulos públicos (aprovechando las bajas paridades actuales) o para fortalecimiento de reservas. La decisión de qué linea se tome dependerá, aseguran en el entorno de Massa, de las tasas de interés y de los plazos de las operaciones. La intención es que las tasas sean de un dígito.

Una de las últimas alertas de BTG es sobre el canje que ofreció el Ministerio de Economía para todos los títulos con vencimiento en los próximos 90 días por nuevos instrumentos con plazo junio/julio 2023. » El intento de ofrecer un canje «voluntario» de facturas a corto plazo por bonos más largos parece inútil y debe leerse como una advertencia de una futura reestructuración, a pesar de sus palabras en sentido contrario «.

