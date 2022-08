Goldberg habla de las frustradas llegadas de Marcelo Díaz y Mauricio Isla a la U

Entornointeligente.com /

Marcelo Díaz es uno de los últimos ídolos de la U . Fue figura en el equipo campeón de la Copa Sudamericana 2011. Ha dicho que desea volver a vestirse de azul, pero no se ha podido concretar su regreso. El volante ha apuntado contra los dirigentes.

Rodrigo Goldberg , ex gerente deportivo de la U, dio detalles de la frustrada vuelta de «Carepato».

» Muchas veces chocas con interés de otras personas que para dentro dicen una cosa y para fuera dicen otra. Está el caso de Marcelo Díaz. Me junté dos o tres veces con Marcelo, teníamos una posibilidad, pero cuando lo propusimos fue ‘no, no, no'», declaró en TNT Sports.

El «Polaco» contó que la llegada de Sartor el año pasado terminó de liquidar las opciones de Díaz.

«En ese momento ya llegaron los nuevos controladores y no querían a nadie. Eso se podría haber hecho de una manera más sincera porque yo con Sergio (Vargas) quedamos como chaleco de mono, como que no los queríamos traer. Y era todo lo contrario. Nosotros nos juntamos con Marcelo Díaz personalmente, con su agente varias veces, y efectivamente era mucha la distancia que había, pero existía la posibildad de hacer algo. De adentro nos bajaron el dedo y no se pudo», afirmó.

Goldberg también habló de Mauricio Isla. El lateral es reconocido hincha de la U, por lo mismo sorprendió cuando en este mercado fichó para la Universidad Católica. El ex Juventus dejó en claro que la única propuesta que tue tuvo para regresar a Chile fue de los cruzados y lanzó: «Los hinchas azules saben bien lo que pasa en el club».

«Desconozco el caso de Mauricio. La información que yo tengo es que en la U no lo querían, porque ya tenían un jugador en esa posición. Desconozco el tema económico en ese caso en particular. Pero cuando un jugador de esa talla quiere venir a mi club, uno hace lo posible para que venga», dijo de entrada. «Me costaría entender que un gerente técnico o u técnico no quiera a Mauricio Isla. Pero cuando de adentro te bajan el dedo, no hay mucho que hacer», declaró. ¿Encontraste algún error? Avísanos

