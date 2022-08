Gol y asistencia magnífica de Alexis Mac Allister en Inglaterra

Entornointeligente.com /

Informate más Con un gol de Messi, tres de Mbappé y dos de Neymar, PSG ganó en francia El ex mediocampista de Argentinos y Boca convirtió de penal el gol que abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo en el estadio de West Ham, en Londres.

El 10 de Brighton también participó en el inicio de la jugada del 2-0 que marcó el belga Leandro Trossard, a los 21 minutos del segundo tiempo.

Mac Allister jugó todo el partido como volante interno derecho, la misma posición en la que lo utiliza Lionel Scaloni en el seleccionado argentino.

Este fue el primer gol de Mac Allister en la temporada 2022/23 y el séptimo desde que llegó al fútbol inglés en enero de 2020.

https://twitter.com/OfficialBHAFC/status/1561434399375327234 Go inside the dressing room after FT… pic.twitter.com/GHtUhB4Ux8

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 21, 2022 Además, el «Colo» lleva ejecutados cuatro penales en Brighton y solo falló uno.

A fines de abril, en el triunfo 3-0 sobre Wolves, Mac Allister erró el primero pero después se tomó revancha y pudo marcar por la misma vía.

El argentino Manuel Lanzini fue suplente en West Ham e ingresó para disputar los últimos quince minutos.

Brighton está invicto con dos triunfos y un empate, mientras que el equipo de Londres perdió los tres partidos y está último.

Por su parte, Julián Álvarez , a diferencia de las dos fechas anteriores, no tuvo minutos en el empate ante Newcastle, que el equipo que dirige Josep Guardiola logró después de estar 3-1 en desventaja.

HIGHLIGHTS! | Newcastle 3-3 Man City | Gundogan, Haaland & Bernardo goals! | Premier League A los 5′, el alemán Ilkay Gündogan adelantó al City pero el local, entre los 28 y 54 minutos, se puso arriba con tantos del paraguayo Miguel Almirón (ex Lanús), Callum Wilson y Kieran Trippier .

La recuperación ciudadana llegó a través del noruego Erling Haaland (60′) y el portugués Bernardo Silva (64′).

Leeds United consiguió un histórico triunfo de local ante Chelsea por 2-0 luego de veinte años. El exequipo de Marcelo Bielsa también está invicto con dos victorias y un empate, a dos del líder Arsenal, que tiene puntaje ideal.

Chelsea perdió por primera vez luego de la victoria ante Everton y el empate de la semana pasada en el clásico contra Tottenham.

La fecha se completará mañana con Manchester United-Liverpool desde las 16:00, transmitido por ESPN y Star+.

Resumen de la 3ra. fecha:

Sábado: Tottenham 1-Wolverhampton 0; Everton 1-Nottingham Forest 1; Fulham 3-Brentford 2; Leicester 1-Southampton 2.

Domingo: Leeds United 3-Chelsea 0; West Ham 0-Brighton 2 y Newcastle 3-Manchester City 3.

Posiciones: Arsenal 9 puntos; Manchester City, Tottenham, Leeds y Brighton 7; Newcastle y Fulham 5; Southampton, Nottingham Forest, Brentford, Crystal Palace, Chelsea 4; Aston Villa, Bournemouth 3; Liverpool 2; Wolverhampton, Leicester y Everton 1; West Ham y Manchester United 0 .

