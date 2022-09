Entornointeligente.com /

Gojira mostra riffs graves e baquetadas fortes em show com protesto contra destruição da Amazônia Banda francesa foi bem recebida nesta sexta-feira (2) de Rock in Rio. Show teve interações simpáticas com a plateia, com destaque para plaquinha do baterista elogiando público. Por Braulio Lorentz, g1

02/09/2022 20h43 Atualizado 02/09/2022

Mario Duplantier agita a platéia

O Gojira subiu ao Palco Mundo nesta sexta-feira (2) logo depois do Sepultura, banda entre as maiores inspirações do quarteto francês.

O grupo deu ao fiel público do Dia de Metal do Rock in Rio tudo o que ele queria: riffs graves, voz gutural, quebras de ritmo, baquetadas fortes e letras apocalípticas. Mesmo com resposta morna dos fãs, o vocalista Joe Duplantier agradeceu com um simpático e desbocado «Motherfucker obrigado».

Outro momento de interação foi quando o baterista levantou plaquinhas durante seu solo pedindo mais aplausos e depois falando que a plateia era «foda». O Gojira foi respeitado e aplaudido, mas a falta de reação chegou até a incomodar um pouco o cantor. «Vocês estão muito tranquilos, mas têm o direito de estarem tranquilos».

Na segunda vez da banda no Rock in Rio, após show em 2015, a última do setlist foi «Amazônia», sobre a destruição ambiental no Brasil. A plateia gritou xingamentos contra o presidente Jair Bolsonaro, durante cerca de 20 segundos, no momento em que o vocalista anunciava essa música, sobre a destruição ambiental no Brasil. «Contamos com vocês para defender seu povo», disse ele, com o punho erguido.

A sonoridade, forçando um pouco, remete aos cantos indígenas. Ao g1, porém, o líder da banda havia dito que não conhece muito a música dos povos originários brasileiros. Só queriam emular este som, ouvido em músicas como «Backbone», a segunda tocada por eles.

«Vivemos em um mundo complicado e às vezes gostaríamos de pular para um futuro em que exista mais consciência. A gente já imaginou que poderíamos ter outro planeta para viver, mas até agora só temos esse, a Terra, e temos que cuidar dela», disse o vocalista ao anunciar «Another World».

No ano passado, Duplantier participou de um protesto de povos indígenas em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto. O Rock in Rio, ao seu modo, foi uma continuação desse protesto, com uma mensagem ambiental bem clara, mesmo soterrada em tanta potência.

