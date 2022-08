Goianiense pasa a semifinales y deja al Nacional de Luis Suárez sin Sudamericana [video]

Entornointeligente.com /

Los ‘dragones’ sentenciaron temprano el juego de vuelta de los cuartos de final disputado en el estadio Serra Dourada, en la ciudad de Goiania (centro), gracias a anotaciones del extremo Luiz Fernando (5, 53) y del volante Gabriel Baralhas (45+1). Lee también: Marco López: «En Feyenoord demostraré de qué estamos hecho los peruanos» Luiz Fernando fue la figura de la llave al haber marcado también el gol del triunfo 1-0 la semana pasada en Montevideo, pero salió expulsado (90+1) por un codazo contra Diego Rodríguez. La alegría brasileña fue la tristeza de Suárez, que en la ida se reestrenó con el club donde debutó hace 17 años. El «Pistolero» entró en el comienzo del segundo tiempo, pero no fue bien alimentado por sus compañeros. Goianiense chocará en semis con el vencedor de la serie brasileña entre Sao Paulo y Ceará, que se enfrentarán el miércoles en Fortaleza (noreste). El ‘tricolor paulista’ ganó 1-0 en la ida. Poca resistencia Cualquier plan de remontada ideado por el entrenador uruguayo Pablo Repetto se esfumó pronto por cuenta de una desconcentración imperdonable: un gol surgido de un saque de banda del once de Jorginho, campeón del mundo con Brasil en 1994. Lee también: Perú competirá en el Campeonato Mundial de Judo 2022 en Guayaquil Ambos equipos apenas se acomodaban cuando Hayner lanzó un lateral al corazón del área, donde el delantero argentino Diego Churín se anticipó a su marcador y dejó la pelota servida para que Luiz Fernando fusilara, de zurda, al portero Sergio Rochet. Antes del partido, Repetto había pronosticado que los ‘dragones’ no apostarían a un juego defensivo porque la ventaja era corta. Pero el tanto tempranero cambió el guion de los locales, en riesgo de descender en el Brasileirao (penúltimos con 20 puntos en 21 juegos). Al haber ampliado la distancia en tan poco tiempo, optaron por ceder la iniciativa al tricampeón de la Libertadores, llevándose algún susto en el primer tiempo con un remate del experimentado atacante argentino Emmanuel Gigliotti (20) que salvó el arquero Renan. Lee también: Alianza Lima quiebra un récord en recaudación por asistencia de sus hinchas Además de ineficaz, el empuje del tricolor charrúa dejó espacios en la zaga que los ‘dragones’ aprovecharon con ataques rápidos, ante la mirada preocupada de Suárez desde el banquillo. De esa forma, tras una recuperación en el medio del campo, Churín lideró un contragolpe que terminó con Baralhas cruzándola al palo derecho de Rochet. La impotencia del «Pistolero» Aunque no anotó, Churín fue el hombre de la noche al asistir en los tres tantos. En el último, tras un mal rechazo de la defensa rival, habilitó a Luiz Fernando, quien disparó colocado al palo lejano del capitán uruguayo. Lee también: Ancelotti aspira a ganar seis títulos en esta temporada con el Real Madrid «Fuimos superior al rival, de principio a fin el equipo entregó todo», afirmó Churín. La estocada final demostró la capacidad de Goianiense para sobresalir en los mata-mata: en la Copa do Brasil está cerca de semifinales luego de vencer 2-0 al Corinthians en la ida de cuartos. La sorpresiva caída de un equipo de historia internacional como Nacional dejó como daño colateral a Luis Suárez, de regreso a su país tras 16 años brillando en el fútbol europeo. Repetto aseguró que por cuestiones físicas el goleador histórico de la selección uruguaya sería suplente. Pero ante la urgencia, lo ingresó al campo para el comienzo de la segunda parte en sustitución de Gigliotti. Lee también: Liga Femenina de Fútbol: Sepa cómo se definirá al campeón nacional El «Pistolero» sin embargo se fue en blanco por la férrea marca de la defensa brasileña y la imposibilidad de sus compañeros para suplirlo de pelotas que amenazaran a Renan. Aunque batalló, su retorno a Sudamérica por ahora es amargo. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

