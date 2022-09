Goianiense derrotó a São Paulo en la Sudamericana

Entornointeligente.com /

El Atlético Goianiense dio el primer golpe en el partido de ida de la Conmebol Sudamericana . El Dragão derrotó 3-1 al São Paulo, este jueves 1 de septiembre de 2022, por las semifinales.

Goianiense se impuso con goles de Jorginho, Shaylon y Leo Pereira y gracias a una expulsión sufrida por los paulistas en el primer tiempo.

El próximo jueves 8 de septiembre, tan sólo n ecesita de un empate e n el partido de vuelta para garantizar una clasificación sin antecedentes en su historia.

De avanzar tendría que medirse con el vencedor del duelo entre Independiente del Valle y Melgar. Los ecuatorianos están en ventaja tras haber goleado el miércoles por 3-0 a los peruanos.

Sao Paulo, que intenta recuperar en la Sudamericana el protagonismo que ha perdido en la Liga brasileña, comenzó mucho mejor, salió al ataque y tuvo la primera jugada de peligro con un disparo de Reinaldo que salió desviado a los siete minutos.

Pese al dominio de los paulistas, Goianiense, que enfrenta una grave crisis y esta semana despidió a sus técnico por los malos resultados, sorprendió a los 11 minutos con un gol de contragolpe.

No podía comenzar mejor la era del entrenador Eduardo Baptista.

La jugada de gol de su nuevo equipo fue iniciada por Dudu , que avanzó por la derecha, y que levantó el balón hacia el área, en donde Jorginho apareció para rematar y abrir el marcador.

El equipo del exportero Rogerio Ceni tuvo dificultades para reaccionar, pero mantuvo el dominio y consiguió el empate en el minuto 23 luego de que Luciano, de cabeza, colocara dentro del arco un balón levantado por Rodrigo Nestor.

La anotación confirmó a Luciano como el segundo en la clasificación de goleadores de la Sudamericana, con 5 tantos.

El Sao Paulo siguió presionando y parecía listo para remontar pero a los 39 minutos el volante Igor Gomes fue expulsado tras recibir la segunda amarilla por una entrada violenta.

Con un hombre a menos en la cancha , el conjunto paulista redujo la presión en los últimos minutos mientras se organizaba.

Sin querer perder tiempo, un minuto antes del final del primer tiempo, Rogerio Ceni recompuso su defensa con la entrada de Welinton en el lugar de Reinaldo y de Patrick en el del venezolano Nahuel Ferraresi.

Con la ventaja numérica , Goianiense salió al ataque para el segundo tiempo y tuvo varias oportunidades en los diez primeros minutos hasta que Shaylon, que sustituyó a Baralhas tras el descanso, colocó a los locales en ventaja.

Shaylon, desde el piso, tan sólo tuvo que empujar un balón que el portero Jandrei y el zaguero Diego Costa dejaron pasar.

Con la desventaja numérica y en el marcador, Rogerio Ceni fue obligado nuevamente a cambiar su equipo y mandó a la cancha al centrocampista uruguayo Gabriel Neves y al delantero Marcos Guilherme.

Los c ambios no dieron resultado y Goianiense no sólo mantuvo el dominio sino que amplió el marcador en el minuto 78 con un golazo de Leo Pereira, que entró pocos minutos antes y protagonizó en solitario un contragolpe por la izquierda en el que dejó por el camino a Diego Costa y venció a Jandrei.

🇹🇹⚽ ¡A toda velocidad! Léo Pereira sentenció el 3⃣-1⃣ de @ACGOficial sobre @SaoPauloFC para sacar ventaja en la ida de las Semifinales de la CONMEBOL #Sudamericana 🇧🇷🔝 #LaGranConquista pic.twitter.com/n7PofZyiVB

— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 2, 2022

