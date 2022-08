Goianiense derrotó a Nacional por la Sudamericana y opacó el regreso de Suárez [video]

Entornointeligente.com /

El Pistolero, que ingresó a los 74 minutos a pesar de haber tenido un solo entrenamiento con el ‘Bolso’ tras su regreso a Uruguay el domingo, no logró torcer el resultado adverso de su equipo, que perdía desde la primera parte. Lee también: Prensa internacional reacciona a la designación de Juan Reynoso como DT de Perú Un cabezazo de Luiz Fernando a los 23, en una jugada aislada, marcó el único tanto del encuentro en un Gran Parque Central colmado. Suárez llegó a patear un tiro libre que pegó en la barrera y tocó varias pelotas, para amargo consuelo de los 30.000 hinchas que agotaron las entradas del estadio tricolor. Nacional hizo méritos para empatar el encuentro, pero no lo acompañaron la puntería ni la suerte. Deberá apostar a la revancha el martes próximo en la ciudad brasileña de Goiania, donde es probable que el recién llegado ídolo uruguayo salga al campo desde el inicio. Impotencia Aunque Nacional tuvo la primera jugada de peligro apenas a los 3 minutos de juego, la visita se mostró mejor posicionada en el inicio del partido, sin demostrar problemas para cortar el avance de los tricolores. Lee también: Juan Reynoso es el nuevo técnico de la selección peruana Intentando jugar siempre tocando en corto, el equipo uruguayo mostraba dificultades en mantener la pelota. Un tiro libre de Franco Fagúndez a los 16 estuvo muy cerca de abrir el marcador para Nacional, forzando una gran atajada del arquero brasileño Ronaldo de Oliveira. En su esfuerzo por sacar el balón, el guardameta cayó sobre su hombro y no pudo continuar el partido, generando el primer cambio, por Renan Santos. Luego de varios minutos de parate por esa incidencia, el encuentro retomó con sorpresa cuando a los 23, en una jugada aislada, Luiz Fernando logró cabecear solo frente al arco de Sergio Rochet para poner el 1-0 a favor del Goianiense. Tras el gol, el equipo de Jorginho se replegó formando una férrea barrera defensiva y cediendo la pelota, pero el ‘Bolso’ se desordenó víctima de la frustración y la molestia por la actitud del rival, que cortaba constantemente la continuidad del partido. Lee también: Luis Suárez vuelve a jugar en Nacional de Uruguay tras 17 años de su debut Los últimos minutos de la primera parte fueron todos de Nacional, pero sin situaciones más que un disparo de Camilo Cándido despejado por Renan. Entró, pero no alcanzó El segundo tiempo comenzó con la hinchada mirando de reojo al banco, para ver si Suárez podía llegar a entrar y rescatar al equipo. Pero Nacional salió al campo con una fuerte actitud ofensiva, y en menos de cinco minutos tuvo dos claras aproximaciones al arco del ‘Dragón’, que seguía apostando al contraataque. Lee también: Alejandro Domínguez: El Mundial 2030 «es el sueño de un continente» El conjunto charrúa encadenó varios disparos peligrosos, que de a poco comenzaron a agrandar la incidencia del arquero Renan, al tiempo que la visita aprovechaba cada ocasión posible para hacer correr el reloj. Sobre los 61, todo el Parque Central empezó a corear «¡Lucho, Lucho!», pidiendo el ingreso del salteño, pero Repetto mandó a la cancha al joven delantero Brian Ocampo. Sin embargo, a los 74, el máximo goleador uruguayo hizo su debut para desatar la locura de las tribunas. No obstante, los minutos en campo de la estrella no alcanzaron para cambiar el rumbo un partido que se le escapó al Bolso, a veces de forma increíble. Casi en los descuentos, Juan Ignacio Ramírez se perdió un empate cantado al errar un tiro solo frente al arquero brasileño. Lee también: Judoka Carlos Zegarra fue ascendido al 7mo Dan de Judo en Cuba La última jugada derivó en una revisión del VAR de un posible penal para Nacional, pero el árbitro paraguayo Eber Aquino pitó el final del encuentro, generando más impotencia para un ‘Bolso’ que ahora solo debe pensar en el desquite del martes próximo. Más en Andina: Prensa internacional reacciona a la designación de Juan Reynoso como DT de Perú https://t.co/iFftiaLtRK pic.twitter.com/PFLrgckjVM

