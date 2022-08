Goi y gift for boss cao cap

Entornointeligente.com /

https://quatangmavang24k.vn/qua-tang-sep-cao-cap/

Tìm hiểu về nghệ thuật tặng quà cho sếp của bạn

thể hiện sự chân thành

Truyền thống tặng quà cho sếp xuất phát từ mong muốn thể hiện sự tôn trọng và quý mến đối với công việc của sếp, hay thay cho lời cảm ơn chân thành đối với sự giúp đỡ, hướng dẫn của sếp trong công việc. Khi một món quà cho sếp trở thành gánh nặng hoặc nghĩa vụ đối với người tặng, nó sẽ mất đi giá trị. Vì vậy, hãy thể hiện tấm lòng và sự nhiệt tình của mình bằng cách tặng quà cho sếp.

Tránh tặng quà khiến sếp khó chịu

Tặng quà cho sếp thường được coi là hành động «hối lộ» hoặc «lấy lòng». Vì vậy, để tránh sự soi mói và đàm tiếu của nhiều người, mục đích tặng quà của bạn không nên quá rõ ràng (dù bạn tặng chẳng vì mục đích gì cả – chỉ nên tặng sếp một cách lịch sự).

Lựa chọn gói và tặng quà cẩn thận, những món quà quá đắt tiền cũng dễ khiến sếp hiểu nhầm mục đích của món quà khiến sếp cảm thấy khó chịu khi nhận quà.

Tìm hiểu về văn hóa quà tặng của công ty

Mặc dù hầu hết mọi người đều thích nhận quà, nhưng không phải lúc nào họ cũng sẵn sàng nhận quà, đặc biệt là ở những nơi đông người hoặc nơi làm việc tế nhị. Vì vậy, khi tặng quà cho sếp, bạn cần hiểu rõ văn hóa tặng quà của công ty.

Ví dụ, hãy hỏi những nhân viên đã làm việc ở đây từ trước đến nay có tặng quà gì cho sếp không? Tham khảo những kiểu quà mọi người thường chọn để tặng sếp. Hay có đồng nghiệp nào nhận được kết quả hoặc thái độ từ sếp một cách không như mong đợi? Nếu đúng thì tại sao?…

Bronntanas orphlátáilte 24k – Vàng Phúc Tường

Beoline: 078.707.2222

Seoladh: 994 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Thêm: quà tặng sếp cao cấp

