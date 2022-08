Gobiernos rechazan visita de Nancy Pelosi a Taiwán

Entornointeligente.com /

Las autoridades de varios países expresaron este martes su rechazo a la visita que realiza la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE.UU.), Nancy Pelosi, a Taiwán, acción que ha sido calificada por China como una violación a su soberanía.

A través de una declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China aseveró que «sin tener en cuenta la fuerte oposición y las representaciones serias de China», Pelosi arribó a Taiwán, siendo «esta es una violación grave del principio de una sola China y de las disposiciones de los tres comunicados conjuntos China-EE.UU.».

«Tiene un impacto severo en la base política de las relaciones chino-estadounidenses e infringe gravemente la soberanía y la integridad territorial de China. Socava gravemente la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán», acotó.

#China rechaza visita de Nancy Pelosi a Taiwán y acusa a #EEUU de violar su soberanía @ConexiontlSUR @temasteleSUR pic.twitter.com/F9YT2ltGVx

— Iramsy Peraza (@IramsyteleSUR) August 2, 2022 La Cancillería rusa afirmó que consideran la visita de Pelosi como «una clara provocación en consonancia con la agresiva política de contención» de China por parte de EE.UU., e instó a Washingon a abstenerse de acciones que socaven la estabilidad regional y la seguridad internacional.

Además, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, aseveró que «Washington trae desestabilización al mundo. No se ha resuelto un solo conflicto en las últimas décadas y muchos han sido provocados».

���������� Russia’s principled position remains unchanged: we operate on the premise that there is only one China, and the PRC government is the only legitimate government representing all of China, that Taiwan is an inalienable part of China. #WeStandWithChina #ThereIsOnlyOneChina pic.twitter.com/Ft6bLv1zgM

— MFA Russia ���� (@mfa_russia) August 2, 2022 Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados de Siria emitió un comunicado en el cual «condena en los términos más enérgicos la escalada sin precedentes y la política de provocación practicada por los Estados Unidos de América contra la República Popular China».

La Cancillería reiteró que Siria solo reconoce una China y expresó su pleno apoyo a las posiciones declaradas por las autoridades de ese país en contra de esta visita, así como al derecho del país asiático a «tomar las medidas y pasos que decida para defender su derecho a proteger y preservar su soberanía, independencia e integridad».

El Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela también se pronunció al indicar que la visita de Pelosi a Taiwán es una provocación y que «amenaza seriamente la autodeterminación y la integridad territorial del gigante Chino».

El viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, a Taiwán, es una provocación directa y amenaza seriamente la autodeterminación y la integridad territorial del gigante Chino. Venezuela reconoce «Una Sola China» y exige el respeto a su soberanía.

— Cancillería Venezuela ���� (@CancilleriaVE) August 2, 2022 A este rechazo se sumó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en un comunicado para manifestar su «firme rechazo a las acciones encaminadas a lesionar la integridad territorial y la soberanía de la República Popular China, condena la injerencia en sus asuntos internos y enfatiza su preocupación por el incremento de las tensiones y el agravamiento de la situación en torno a Taiwán».

«La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 2758, adoptada el 25 de octubre de 1971, reconoció como el verdadero y único representante legítimo del pueblo chino al Gobierno de la República Popular China. En la actualidad, tiene relaciones diplomáticas con 181 países, sobre la base del reconocimiento del principio de «una sola China», recalcó.

. @CubaMINREX rechaza acciones encaminadas a lesionar la integridad territorial y la soberanía de la Rep. Popular #China , condena la injerencia en sus asuntos internos y enfatiza su preocupación por incremento de tensiones y agravamiento de la situación en torno a Taiwán.

1/2 pic.twitter.com/coKxfnJl0b

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 2, 2022 El canciller cubano Bruno Rodríguez, a través de la red social Twitter, agregó que «nuevas provocaciones, disfrazadas de contactos oficiales o visitas de alto nivel, generan, de manera deliberada, peligros adicionales a la paz y seguridad regional e internacional».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua compartió una declaración para condenar la provocación que representa la visita de Pelosi a Taiwán, y reafirmó que consecuentes con la posición del pueblo y Gobierno de China, «respaldamos plenamente sus afirmaciones, así como la defensa invariable y plena de su soberanía nacional, de su integridad territorial y de la voluntad y la responsabilidad soberanas» del pueblo del país asiático.

Asimismo, exigieron el cese de las «inauditas provocaciones del imperio norteamericano al Gobierno y pueblo de la República Popular China».

#AHORA #Nicaragua | Nicaragua se Pronuncia en Defensa solidaria de los Derechos Soberanos de la República Popular de #China . pic.twitter.com/akRvrj7f3M

— TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 2, 2022 Al respecto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, declaró que esta acción de EE.UU. significa una violación de la integridad territorial de China y que «el unilateralismo y la violación de las leyes y obligaciones internacionales se han convertido en un procedimiento fijo en la política exterior estadounidense».

El funcionario destacó que Irán mantiene una política exterior de respeto por la integridad territorial de los países, y que, basado en esto, el apoyo de Teherán a la política de «una sola China» es incuestionable.

Las autoridades de China han reiterado en varias oportunidades que la cuestión de Taiwán es puramente un asunto interno de Beijing, y que ningún otro país tiene derecho a actuar «como juez» en este tema.

